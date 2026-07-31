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अमेरिका ने भारत समेत चार देशों की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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विकल्प हेडिंग 1. ईरान की महान एयर के मददगार नेटवर्क पर अमेरिकी प्रतिबंध

अमेरिका ने भारत समेत चार देशों की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका ने ईरानी विमानन कंपनी महान एयर को मदद पहुंचाने वाले चार देशों भारत, ईरान, चीन और रूस की कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। बताया गया है कि छह कंपनियों और व्यक्तियों पर पाबंदी लगाई गई है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय के मुताबिक महान एयर लंबे समय से हथियार, सैन्य उपकरण और ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) की कुद्स फोर्स के कर्मियों की आवाजाही में मदद करती रही है। मंत्रालय ने कहा कि ताजा कार्रवाई में आईआरजीसी से जुड़ी एक कथित फ्रंट संस्था को भी निशाना बनाया गया है। इस संगठन पर अमेरिकी और इजरायली सैन्य उपकरणों की स्थिति के बारे में खुफिया जानकारी जुटाने और ईरान को सैन्य अभियानों के लिए मदद पहुंचाने का आरोप है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि आईआरजीसी या महान एयर को वाणिज्यिक, लॉजिस्टिक या वित्तीय मदद देने वाले लोग एक आतंकवादी तंत्र को बनाए रखने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान पर आर्थिक दबाव लगातार बढ़ाता रहेगा। यह कार्रवाई बुधवार को लगाए गए प्रतिबंधों के एक अन्य दौर के बाद हुई है। उस कार्रवाई में आठ तेल टैंकरों और 10 कंपनियों को निशाना बनाया गया था.

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इन पर हुई कार्रवाई

1. ईरान : ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़ी मुखौटा कंपनी 'दादेनेगर स्टार्टअप स्टूडियो' को भी प्रतिबंधित इकाइयों की सूची में डाल दिया है।

चीन में कंपनियां

2. चीन : महान एयर के अन्य सामान्य बिक्री एजेंट में चीन स्थित शंघाई विंग्स इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स कंपनी शामिल है, जिसने चीन से ईरान तक इलेक्ट्रॉनिक सामान पहुंचाने में समन्वय किया।

रूस से जुड़ी जानकारी

3. रूस : रूस स्थित एयर कार्गो प्रो लिमिटेड और शंघाई एलीट इंटरनेशनल ट्रैवल कंपनी भी उसके बिक्री एजेंट हैं। यह कंपनी भी चीन में महान एयर का प्रतिनिधित्व करती है।

भारत में स्काइज ट्रैवल्स

4. भारत : स्काइज ट्रैवल्स एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के श्रीनगर और दिल्ली में कार्यालय हैं। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि उसने 2020 में महान एयरवेज के सामान्य बिक्री एजेंट के रूप में काम करना शुरू किया था।

सामान्य प्रश्न

महान एयर पर प्रतिबंध किस देश ने लगाया है?
महान एयर पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है।
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