अमेरिका ने भारत समेत चार देशों की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका ने ईरानी विमानन कंपनी महान एयर को मदद पहुंचाने वाले चार देशों भारत, ईरान, चीन और रूस की कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। बताया गया है कि छह कंपनियों और व्यक्तियों पर पाबंदी लगाई गई है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय के मुताबिक महान एयर लंबे समय से हथियार, सैन्य उपकरण और ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) की कुद्स फोर्स के कर्मियों की आवाजाही में मदद करती रही है। मंत्रालय ने कहा कि ताजा कार्रवाई में आईआरजीसी से जुड़ी एक कथित फ्रंट संस्था को भी निशाना बनाया गया है। इस संगठन पर अमेरिकी और इजरायली सैन्य उपकरणों की स्थिति के बारे में खुफिया जानकारी जुटाने और ईरान को सैन्य अभियानों के लिए मदद पहुंचाने का आरोप है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि आईआरजीसी या महान एयर को वाणिज्यिक, लॉजिस्टिक या वित्तीय मदद देने वाले लोग एक आतंकवादी तंत्र को बनाए रखने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान पर आर्थिक दबाव लगातार बढ़ाता रहेगा। यह कार्रवाई बुधवार को लगाए गए प्रतिबंधों के एक अन्य दौर के बाद हुई है। उस कार्रवाई में आठ तेल टैंकरों और 10 कंपनियों को निशाना बनाया गया था.