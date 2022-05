ईद पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, दुनिया भर में हिंसा का शिकार हो रहे हैं मुसलमान

वाइट हाउस में ईद के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने यह बात कही। जो बाइडेन ने कहा कि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए दूतावास प्रभारी के पद पर पहली बार मुस्लिम को नियुक्त किया।

Tue, 03 May 2022 10:57 AM

Surya Prakash भाषा,वॉशिंगटन Tue, 03 May 2022 10:57 AM

इस खबर को सुनें