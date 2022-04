अमेरिकी अधिकारी का दावा, रूस ने यूक्रेन युद्ध के लिए नया कमांडर नियुक्त किया

सुलिवन ने सीएनएन के 'स्टेट ऑफ द यूनियन' कार्यक्रम में कहा, 'यह जनरल यूक्रेन की असैन्य नागरिकों के खिलाफ अपराध व क्रूरता का महज एक और अध्याय लिखेगा।' वहीं, यूक्रेन का दावा है कि रूस सेना बढ़ा रहा है।

एजेंसी,वाशिंगटन Ashutosh Ray Sun, 10 Apr 2022 08:30 PM

