ISIS-K सरगना सनाउल्ला गफ्फारी पर एक करोड़ डॉलर का इनाम, अमेरिका ने की घोषणा

भाषा,वाशिंगटन Aditya Kumar Tue, 08 Feb 2022 01:34 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.