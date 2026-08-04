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ईरान युद्ध से अमेरिकी लंबी दूरी की मिसाइलें खत्म होने की कगार पर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ईरान के साथ युद्ध में अमेरिकी सेना के पास लंबी दूरी की मिसाइलों का भंडार खत्म होने की कगार पर है। इससे चीन या रूस जैसी शक्तियों के खिलाफ अमेरिका की तैयारी पर प्रश्न उठ रहे हैं। अमेरिका ने पायलट वाले विमानों के बजाय मिसाइल हमलों की रणनीति अपनाई है, जिससे हथियारों का भंडार तेजी से घट रहा है।

ईरान युद्ध से अमेरिकी लंबी दूरी की मिसाइलें खत्म होने की कगार पर

ईरान के साथ पिछले पांच महीनों से चल रहे युद्ध में अमेरिकी सेना के पास लंबी दूरी की सबसे सटीक मिसाइलों का भंडार लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गया। इससे अमेरिकी सेना की भविष्य की तैयारियों और चीन या रूस जैसी बड़ी ताकतों से निपटने की क्षमता पर सवाल खड़े हो गए हैं। ये मिसाइलें लगभग खत्म हुईं

अमेरिकी मिसाइल भंडार

अमेरिकी सेना की सतह से सतह पर मार करने वाली प्रमुख मिसाइलों एटीएसीएमएस और आधुनिक प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल का लगभग पूरा जखीरा इस्तेमाल हो चुका है। इसके अलावा टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों का भी आधा भंडार खत्म हो चुका है। रिपोर्ट के अनुसार, मिसाइल हमलों को हवा में नष्ट करने वाले पैट्रियट इंटरसेप्टर्स का लगभग 65% और थाड मिसाइलों का 38% भंडार खत्म हो चुका है।

रणनीति पर चिंताएँ

अमेरिका ने पायलटों वाले लड़ाकू विमानों से बम गिराने का जोखिम लेने के बजाय दूर से ही इन सटीक मिसाइलों से हमला करने की रणनीति अपनाई, जिस वजह से भंडार तेजी से खत्म हुआ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार हैं और रक्षा कंपनियां रिकॉर्ड स्तर पर उत्पादन बढ़ा रही हैं। पेंटागन ने कहा कि अमेरिकी सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है और उसके पास अपने हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त हथियार मौजूद हैं। वहीं, अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों और सैन्य सलाहकारों ने चेतावनी दी कि यदि भंडार इसी तरह घटता रहा, तो अमेरिका के पास चीन या रूस जैसे विरोधियों को रोकने के लिए पर्याप्त हथियार नहीं बचेंगे। यही कारण है कि ट्रंप प्रशासन ईरान में नए बड़े हमलों को रोकने और युद्ध को सीमित करने पर विचार कर रहा है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अमेरिकी सेना के पास अभी कौन सी मिसाइलों का भंडार खत्म होने की कगार पर है?
अमेरिकी सेना के पास लंबी दूरी की सटीक मिसाइलों का भंडार लगभग खत्म होने की कगार पर है।
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