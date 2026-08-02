ईरान से इजरायल की रक्षा के लिए संसाधन कम पड़ रहे: अमेरिकी कमांडर
वॉशिंगटन के यूरोप में तैनात एक शीर्ष सैन्य कमांडर ने चेतावनी दी है कि ईरान के साथ संघर्ष के कारण अमेरिकी मिसाइल रक्षा संसाधनों पर भारी दबाव है। जनरल एलेक्सस ग्रिनकेविच के अनुसार, यदि अमेरिकी नौसेना का एक और डिस्ट्रॉयर तैनात नहीं किया गया, तो कठिन रणनीतिक निर्णय लेने पड़ सकते हैं।
वॉशिंगटन, एजेंसी। यूरोप में तैनात अमेरिका के एक शीर्ष सैन्य कमांडर ने पेंटागन को चेतावनी दी है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष के कारण अमेरिकी मिसाइल रक्षा संसाधनों पर भारी दबाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही वॉशिंगटन को कठिन रणनीतिक फैसले लेने पड़ सकते हैं। 'द वॉशिंगटन पोस्ट' की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी यूरोपीय कमान (ईयूकॉम) के प्रमुख जनरल एलेक्सस ग्रिनकेविच ने कहा कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से इजरायल की सुरक्षा के लिए अमेरिका के पास पर्याप्त नौसैनिक संसाधन नहीं बचे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यदि क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना का एक और डिस्ट्रॉयर तैनात नहीं किया गया, तो यूरोपीय कमान को भविष्य में यह तय करना पड़ सकता है कि वह अमेरिकी हितों की रक्षा को प्राथमिकता दे या इजरायल की मिसाइल रक्षा अभियान को जारी रखे।
यह चिंता ऐसे समय सामने आई है, जब कई महीनों से मध्य-पूर्व में जारी सैन्य अभियानों के कारण अमेरिका के उन्नत इंटरसेप्टर मिसाइलों के भंडार पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। हालांकि, पेंटागन ने इस रिपोर्ट पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। अमेरिकी यूरोपीय कमान ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
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