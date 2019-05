कई नाबालिग लड़कियों के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने वाले ने 23 साल बाद किया सरेंडर

अमेरिका में वर्ष 1995 से 1996 के बीच कई नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न करने के मामलों में वांछित एक व्यक्ति ने 23 साल बाद आत्मसमर्पण किया। आरोपी को सोमवार को अदालत में पेश किया। मीडिया ने यह जानकारी दी।

मीडिया रिपोर्ट में के मुताबिक, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन(एफबीआई) ने बताया कि 62 वर्षीय वेयने आर्थर सिलस्बी ने रविवार को ओरेगन सिटी पुलिस विभाग के पास आत्मसपर्मण किया। आत्मसमर्पण करने के पीछे वेयने का असली मकसद फिलहाल नहीं पता चल सका है।

एफबाई के अनुसार, पोर्टलैंड के निकट ओरेगन के क्लैक्मास काउंटी में जुलाई, 1996 के स्थानीय गिरफ्तारी वारंट में सिलब्सी पर अप्राकृतिक दुष्कर्म समेत यौन उत्पीड़न से जुड़े कई आरोप हैं।

Wayne Silsbee has turned himself in to @OCPolice. He was wanted for his alleged involvement in multiple incidents of sexual assault. Authorities are asking for anyone who has had past contact with Silsbee to call the Oregon City tip line: 503-496-1616.https://t.co/OEyBHuv8X0 pic.twitter.com/UbGNjbPmXf