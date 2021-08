विदेश कहां हो गई चूक, अब क्या करेगा सुपरपावर? अमेरिका का अगला कदम तय करेगा अफगान का भविष्य Published By: Shankar Pandit Sat, 28 Aug 2021 05:50 AM मदन जैड़ा,नई दिल्ली

1 / 2 Taliban News, Joe Biden 2 / 2 Taliban News, Joe Biden