ट्रंप की ईरान को नई चेतावनी, कुवैत पर ड्रोन हमला

- ट्रंप ने कहा, सैन्य अभियान कुछ समय तक जारी रह सकता है - कुवैत

- ड्रोन के मलबे से कुछ स्थानों पर संपत्ति को नुकसान

काहिरा/वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नए हमले की चेतावनी दी। वहीं, ईरान ने शनिवार को कुवैत पर ड्रोन हमले किए।

ट्रंप का सैन्य कार्रवाई का संकेत ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रखने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका तब तक ईरान पर कड़े हमले करता रहेगा, जब तक वह इसे सहने की स्थिति में नहीं रह जाता। मैरीलैंड स्थित कैंप डेविड में शुक्रवार को कैबिनेट सदस्यों के साथ बैठक के दौरान ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा कि अमेरिका का लक्ष्य ईरान के खिलाफ जीत हासिल करना है। उन्होंने कहा कि सैन्य अभियान कुछ समय तक जारी रह सकता है। उधर, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने संभावित नए हमले पर सीधे टिप्पणी नहीं की, लेकिन कहा कि ईरान तब तक इसकी कीमत चुकाता रहेगा, जब तक वह राष्ट्रपति ट्रंप की नजर में सार्थक बातचीत के लिए तैयार नहीं हो जाता।

कुवैत का जवाब ड्रोन को मार गिराया