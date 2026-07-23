ईरान पर अमेरिका की 12वीं रात भी बमबारी, जंग और भड़की

- जवाब में ईरान कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया

अमेरिका ने लगातार 12वें दिन गुरुवार को ईरान के सैन्य ठिकानों, मिसाइल और वायु रक्षा प्रणालियों पर हवाई हमले किए। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक इराक सीमा पर स्थित शलामचेह यात्री टर्मिनल पर हुए हमले में दो लोगों की मौत हो गई। जवाब में ईरान ने कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर फिर हमले किए।

हमलों का उद्देश्य अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने कहा कि उसके ताजा हमलों का उद्देश्य ईरान की उन क्षमताओं को और कमजोर करना है, जिनके जरिये वह क्षेत्रीय समुद्री मार्गों से गुजरने वाले नागरिक और वाणिज्यिक पोतों के लिए खतरा पैदा कर रहा है। अमेरिका का कहना है कि वह होर्मुज में अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी को बहाल करने की कोशिश कर रहा है। वहीं, ईरान ने जॉर्डन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल जवाबी हमले किए। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने दावा किया कि जॉर्डन में तैनात अमेरिकी थाड (टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस) एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा कुवैत में अमेरिकी एमक्यू-9 रीपर ड्रोन के ऑपरेशन बेस पर भी हमला किया गया। इससे पहले अमेरिका ने बुधवार को लगातार 12वीं रात ईरान में इराक बॉर्डर पर स्थित शलमचेह बॉर्डर क्रॉसिंग पर हवाई हमला किया। खुजेस्तान प्रांत के डिप्टी गवर्नर ने बताया कि इस हमले में दो लोगों की मौत हुई है।

कूटनीतिक कोशिशें जारी, लेकिन सफलता दूर ईरान के गृह मंत्री एस्कंदर मोमेनी ने हाल के दिनों में पाकिस्तान का दौरा किया, जिसे इस संघर्ष में प्रमुख मध्यस्थ माना जा रहा है। हालांकि युद्ध समाप्त कराने की दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। ईरान के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता अली जेनिवंद ने कहा कि कूटनीति बंद नहीं हुई है और दोनों पक्षों के बीच संदेशों का आदान-प्रदान जारी है। एक अरब राजनयिक के अनुसार खाड़ी देशों को अब इस संघर्ष के जल्द समाप्त होने की उम्मीद कम नजर आ रही है।

तेल का मुद्दा उधर, ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने कहा कि यदि ईरान क्षेत्र में तेल नहीं बेच पाएगा तो फारस की खाड़ी का कोई भी देश तेल निर्यात नहीं कर सकेगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, या तो सभी तेल बेचेंगे या कोई नहीं।

ट्रंप का बयान ईरान बुरी तरह पिट रहा, जल्द करेगा समझौता: ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी युद्ध को झड़प करार देते हुए दावा किया कि तेहरान अब समझौता करना चाहता है, लेकिन अभी इसके लिए तैयार नहीं है। जॉर्जिया के मैरिएटा में ट्रंप अकाउंट्स पहल पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ जो यह झड़प चल रही है, मैं इसे झड़प ही कहता हूं। ईरान बुरी तरह पिट रहा है और वह समझौता करना चाहता है। लेकिन मेरा मानना है कि वह अभी समझौते के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हर बार समझौता होने पर वह उसकी शर्तें बदलना चाहता है। हालांकि वह बहुत जल्द तैयार हो जाएगा। कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने युद्ध में मारे गए अमेरिकी सैनिक लेफ्टिनेंट टायलर फीहान के परिवार को भी सम्मानित किया। फीहान की 18 जुलाई को जॉर्डन में ईरान से जुड़े हमलों के दौरान मौत हो गई थी।