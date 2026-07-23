Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अमेरिका ने ईरान में पहली बार उतरा बी-1 बॉम्बर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

- ऑनलाइन प्लेन ट्रैकिंग वेबसाइट ने जानकारी दी - बॉम्बर ने ब्रिटेन के एयरबेस

अमेरिका ने ईरान में पहली बार उतरा बी-1 बॉम्बर

वॉशिंगटन, एजेंसी।

ये भी पढ़ें:ईरान पर अमेरिका की 12वीं रात भी बमबारी, जंग और भड़की

अमेरिकी सेना ने मंगलवार को पहली बार ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के ठिकानों पर हमले करने के लिए बी-1 लांसर लॉन्ग-रेंज बॉम्बर का इस्तेमाल किया।

ये भी पढ़ें:अमेरिका पर होगा 9/11 जैसा हमला! ईरान की धमकी, होर्मुज को लेकर बौखलाए ट्रंप

ईरान के ठिकानों पर हमला

अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक 12 दिन पहले दोबारा संघर्ष शुरू होने के बाद यह पहला मौका है जब बी-1 लांसर बॉम्बर को मिशन पर भेजा गया है। ऑनलाइन प्लेन ट्रैकिंग वेबसाइट के मुताबिक इस बॉम्बर ने ब्रिटेन के एयरबेस से उड़ान भरी थी। हालांकि, अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने अपने आधिकारिक बयान में बी-1 मिशन का जिक्र नहीं किया। उसने केवल इतना कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान के सैन्य ऑपरेशन सेंटर, समुद्री क्षमताओं, एयरक्राफ्ट हैंगर, ड्रोन स्टोरेज साइट और सैन्य लॉजिस्टिक ठिकानों को निशाना बनाया, ताकि होर्मुज में पोतों को खतरा पहुंचाने की ईरान की क्षमता कमजोर की जा सके। बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब भी ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान पर विचार कर रहे हैं।

ट्रंप की चेतावनी

अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में लड़ाई और तेज हो सकती है। वहीं ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने होर्मुज में पोतों पर हमले जारी रखे तो अमेरिका तेहरान समेत ईरान के पुलों और पावर प्लांट्स को निशाना बना सकता है। बी-1 अमेरिकी वायुसेना का सबसे ताकतवर बमवर्षक है। यह सबसे भारी बम ले जाने वाला विमान है। कम ऊंचाई पर आवाज की रफ्तार से भी तेज उड़ सकता है। ये दो दर्जन 2,000 पाउंड के बम या दर्जनों क्रूज मिसाइलें ले जाने में सक्षम है। ऐसे में इसका इस्तेमाल अमेरिकी अभियान के बड़े विस्तार का संकेत माना जा रहा है। 146 फीट लंबा ये विमान विंगस्पैन के साथ 137 फीट हो जाता है और इसका वजन करीब 86,200 किलोग्राम तक होता है।

प्रश्नोत्तरी

अमेरिकी सेना ने किस बमवर्षक का इस्तेमाल किया?
अमेरिकी सेना ने बी-1 लांसर लॉन्ग-रेंज बॉम्बर का इस्तेमाल किया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Iran Delhi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।