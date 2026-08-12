विदेश ::: पाकिस्तान का दावा, अमेरिका-ईरान समझौते के करीब
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के अनुसार, अमेरिका और ईरान होर्मुज को लेकर किसी समझौते के काफी करीब हैं। हालांकि, दोनों पक्षों ने अपनी मांगों पर सख्त रुख अपनाया है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नए सचिव का कहना है कि अमेरिका को अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा, अन्यथा होर्मुज बंद रहेगा।
इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अमेरिका और ईरान होर्मुज को लेकर किसी तरह के समझौते के काफी करीब पहुंच गए। यह बयान ऐसे समय आया है जब दोनों पक्ष लंबे समय से चल रही बातचीत में अपनी-अपनी मांगों पर और सख्त रुख अपनाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं, ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नए नियुक्त सेक्रेटरी ने मंगलवार को कहा कि जब तक अमेरिका अपना व्यवहार नहीं बदलता और युद्ध खत्म करने के लिए ईरान की शर्तें नहीं मानता, तब तक होर्मुज बंद रहेगा।
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