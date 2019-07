अमेरिकी हवाईअड्डे पर मिसाइल लॉन्चर बरामद

अमेरिकी परिवहन सुरक्षा अधिकारियों ने सोमवार को वॉशिंगटन क्षेत्र में स्थित एक हवाईअड्डे पर तलाशी के दौरान एक बैग से एक मिसाइल लांचर बरामद किया। इसे रखने वाले टेक्सास के एक व्यक्ति ने कहा कि उसके लिए यह कुवैत से लाया गया एक स्मारक चिह्न है।

परिवहन सुरक्षा प्रशासन की प्रवक्ता लीजा फारबस्टीन ने ट्वीट किया कि वह व्यक्ति टेक्सास के जैक्सनविले का निवासी है। उसने अधिकारियों को बताया कि वह एक सैन्यकर्मी है।

.@TSA officers at @BWI_Airport detected this missile launcher in a checked bag early this morning. Man said he was bringing it back from Kuwait as a souvenir. Perhaps he should have picked up a keychain instead! pic.twitter.com/AQ4VBPtViG