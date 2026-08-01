अमेरिका ने अपने नागरिकों को पश्चिम एशिया छोड़ने को कहा
ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने पश्चिम एशिया में रहने वाले अपने नागरिकों को सतर्क रहने और स्थिति बिगड़ने पर क्षेत्र छोड़ने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। जॉर्डन, इजराइल और इराक स्थित अमेरिकी दूतावासों ने यह सुरक्षा परामर्श जारी किया है। नागरिकों को स्थानीय प्रशासन की सुरक्षा सलाह का पालन करने की सलाह दी गई है।
वॉशिंगटन, एजेंसी। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने पश्चिम एशिया में रह रहे अपने नागरिकों को सतर्क रहने और स्थिति बिगड़ने पर क्षेत्र छोड़ने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। पश्चिम एशिया के कई देशों में स्थित अमेरिकी दूतावासों ने सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए कहा है कि अमेरिकी नागरिक क्षेत्र से निकलने पर विचार करें या हालात बिगड़ने की स्थिति में तत्काल रवाना होने के लिए तैयार रहें। यह सुरक्षा चेतावनी जॉर्डन, इजरायल और इराक स्थित अमेरिकी दूतावासों की ओर से सोशल मीडिया पर जारी की गई। परामर्श में कहा गया है कि पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी नागरिक स्थानीय प्रशासन की सुरक्षा सलाह का पालन करें, अपनी उड़ानों की जानकारी पर लगातार नजर रखें और संभावित आपात स्थिति के लिए तैयार रहें।
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