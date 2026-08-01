Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अमेरिका ने अपने नागरिकों को पश्चिम एशिया छोड़ने को कहा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने पश्चिम एशिया में रहने वाले अपने नागरिकों को सतर्क रहने और स्थिति बिगड़ने पर क्षेत्र छोड़ने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। जॉर्डन, इजराइल और इराक स्थित अमेरिकी दूतावासों ने यह सुरक्षा परामर्श जारी किया है। नागरिकों को स्थानीय प्रशासन की सुरक्षा सलाह का पालन करने की सलाह दी गई है।

अमेरिका ने अपने नागरिकों को पश्चिम एशिया छोड़ने को कहा

वॉशिंगटन, एजेंसी। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने पश्चिम एशिया में रह रहे अपने नागरिकों को सतर्क रहने और स्थिति बिगड़ने पर क्षेत्र छोड़ने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। पश्चिम एशिया के कई देशों में स्थित अमेरिकी दूतावासों ने सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए कहा है कि अमेरिकी नागरिक क्षेत्र से निकलने पर विचार करें या हालात बिगड़ने की स्थिति में तत्काल रवाना होने के लिए तैयार रहें। यह सुरक्षा चेतावनी जॉर्डन, इजरायल और इराक स्थित अमेरिकी दूतावासों की ओर से सोशल मीडिया पर जारी की गई। परामर्श में कहा गया है कि पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी नागरिक स्थानीय प्रशासन की सुरक्षा सलाह का पालन करें, अपनी उड़ानों की जानकारी पर लगातार नजर रखें और संभावित आपात स्थिति के लिए तैयार रहें।

ये भी पढ़ें:क्या ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है? अमेरिका की अपने नागरिकों को सलाह, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Delhi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।