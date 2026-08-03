इंडो-पैसिफिक पर अमेरिका की चीन को चेतावनी
- कहा, इंडो-पैसिफिक में किसी एक देश का दबदबा नहीं होने देंगे कुआलालंपुर, एजेंसी।
- कहा, इंडो-पैसिफिक में किसी एक देश का दबदबा नहीं होने देंगे कुआलालंपुर, एजेंसी। अमेरिकी इंडो-पैसिफिक कमान के प्रमुख एडमिरल सैमुअल पापारो ने सोमवार को कहा कि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र पर किसी एक देश का वर्चस्व स्थापित नहीं होने देंगे।
चीन की धमकी और दबाव
पापारो ने कहा कि चीन और अन्य देशों की दबाव तथा धमकी की रणनीति क्षेत्रीय स्थिरता के लिए चुनौती बन रही है। मलेशिया में अमेरिकी इंडो-पैसिफिक कमान की ओर से आयोजित एक क्षेत्रीय सुरक्षा सम्मेलन को वीडियो संदेश के जरिये किया। साथ ही कहा कि कुछ देश वैधता के झूठे दावों के आधार पर दूसरे देशों को डराने और दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कानून का शासन नहीं, बल्कि कानून के जरिये शासन करने की कोशिश है। पापारो की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब दक्षिण चीन सागर में तनाव बना हुआ है। इस समुद्री क्षेत्र पर चीन के व्यापक दावे कई दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के दावों से टकराते हैं। विशेष रूप से फिलीपींस और चीन के बीच विवादित शोल क्षेत्र में दोनों देशों के पोत कई बार आमने-सामने आ चुके हैं।
चीन के खिलाफ आरोप
मनीला का आरोप है कि चीन उसके पोतों के खिलाफ खतरनाक युद्धाभ्यास करता है, वाटर कैनन का इस्तेमाल करता है और रसद आपूर्ति मिशनों में बाधा डालता है। वहीं, चीन इन आरोपों को खारिज करते हुए विवादित जलक्षेत्र पर अपना दावा दोहराता रहा है।
अमेरिका की नीति
अमेरिका का कहना है कि वह संप्रभुता संबंधी दावों में किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं करता, लेकिन नौवहन की स्वतंत्रता, अंतरराष्ट्रीय कानून और देशों के वैध अधिकारों के अनुसार गतिविधियां संचालित करने का समर्थन करता है।
फिलीपींस की चिंताएं
सम्मेलन में फिलीपींस के रक्षा मंत्री गिलबर्टो टियोडोरो ने भी कहा कि उनका देश चीन से उत्पन्न खतरे का लगातार मुकाबला करेगा और उसका प्रतिरोध जारी रखेगा।
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