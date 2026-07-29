बुर्ज खलीफा में यूपीआई से कर सकेंगे बुकिंग
एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने बताया है कि दुबई के बुर्ज खलीफा के 'ऐट द टॉप' पर्यटन स्थल की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अब यूपीआई भुगतान की सुविधा शुरू हो गई है। पर्यटक अपनी यात्रा से पहले वेबसाइट पर जाकर अनुभव चुन सकते हैं और यूपीआई के माध्यम से सुरक्षित भुगतान कर सकते हैं।
नई दिल्ली। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने बुधवार को कहा कि दुबई की मशहूर इमारत बुर्ज खलीफा के लोकप्रिय पर्यटन स्थल 'ऐट द टॉप' की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अब यूपीआई से भुगतान शुरू हो गया है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की ऊपरी मंजिलों पर स्थित 'ऐट द टॉप' वह जगह है जहां से पर्यटक पूरे शहर का नजारा ऊपर से देखते हैं। हर साल यहां भारत सहित दुनियाभर से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। यह पहल नियोपे और एमार एंटरटेनमेंट के सहयोग से शुरू की गई है। अब पर्यटक अपनी यात्रा से पहले ही वेबसाइट पर जाकर विभिन्न अनुभव चुन सकते हैं और यूपीआई के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं।
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