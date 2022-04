'रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में विफल' रहा सुरक्षा परिषद, UN चीफ ने कबूली सच्चाई

महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गुरुवार को यूक्रेन की राजधानी कीव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने यह स्वीकार किया कि सुरक्षा परिषद यूक्रेन में रूस के युद्ध को "रोकने और समाप्त करने" के विफल रही।

