आईएसआईएस चीफ बगदादी पर सीरिया में हमले का अमेरिका ने जारी किया Video

खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस चीफ अबू बकर अल बगदादी के ऊपर अमेरिका के विशेष सैन्य बल की तरफ से किए गए हमले का पेंटागन ने वीडियो और फोटो बुधवार को जारी किया है।

रक्षा विभाग की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है वे ब्लैक एंड व्हाइट है और इसमें यह देखा जा सकता है कि जिस उत्तर-पश्चिमी सीरिया के एक चारदीवारी के घेरे में बगदादी था, वहां पर किसी तरह से अमेरिकी सेना धावा बोल रही है।

सीरिया के इदलिब प्रांत में बगदादी जिस जगह पर छिपा हुआ था, वहां पर अमेरिकी सेना को लेकर आनेवाले हेलीकॉप्टर पर अज्ञात हमलावरों की तरफ से फायरिंग किए जाने के बाद उन हमलावरों पर हवाई हमले का वीडियो पर पेंटागन ने जारी किया है।

"...at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault."

