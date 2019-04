यूक्रेन: सर्कस के शेर ने ट्रेनर पर किया जानलेवा हमला, वीडियो वायरल

Интернет дал возможность прежде всего идиотам выражать публично своё мнение! Вот уже второй день я обдумываю выкладывать это видео или нет,но поняв,что когда нибудь оно все равно попадёт в Сеть и наверняка будет смонтировано,прокомментировано не компетентными идиотами ( #зоошиза рулит✊) я все таки решился выложить его. Это произошло на днях в Луганске(ЛНР). На видео дрессировщик из Египта Хамада Кута @hamadakoutaofficial ! Лев просто решил атаковать и такое бывает в нашей профессии!🤦‍♂️ Он надеялся,что подключатся и другие,но львиный коллектив не поддержал его в этой идеи! Лев нанёс дрессировщику несколько ран на ногах,руках и спине,но в буквальном смысле уже на следующий день они снова выступали вместе на манеже Луганска и эти гастроли продолжаются прямо сейчас!👏 П.С. а теперь для провокаторов : ну,и где ваши хваленые шокеры,почему животное не обколотое, где забитые животные,которые в панике выполняют все приказы дрессировщика?Откуда взялись раны на теле артиста (клыки и когти видимо забыли удалить)??? К сожалению,но только такие видео могут доказать ВАШЕ ПОСТОЯННОЕ ВРАНЬЁ!!! Это НАША ПРОФЕССИЯ и это МУЖСКАЯ РАЗБОРКА,в которой победил Сильный Духом Человек ХАМАДА КУТА 👍🔥👍 #луганск#лнр#хамадакута #цирк#чп#такоебывает#нашапрофессия#circusaroundtheworld #circus#lionattack #lion#circusartist #египет#нападениельва#дежурнаячасть

