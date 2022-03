रेडिएशन के कारण बीमार पड़ने लगे रूसी सैनिक! यूक्रेन बोला- वे चेर्नोबिल छोड़ रहे हैं

एनर्जोएटम के मुताबिक प्राप्त रिपोर्टों में इस बात की पुष्टि हुई है कि रूसी सैनिकों ने चेर्नोबिल संयंत्र के आस-पास के 10 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में रेड फॉरेस्ट इलाके में खाईयां भी खोदी थीं।

एपी,कीव Amit Kumar Thu, 31 Mar 2022 10:45 PM

