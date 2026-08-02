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रूस पर यूक्रेन ने किए 600 से ज्यादा ड्रोन हमले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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यूक्रेन ने शनिवार रात से रविवार सुबह तक रूस पर 600 से ज्यादा ड्रोन हमले किए। इन हमलों में आठ लोगों की मौत हो गई। कीव ने कहा कि ये हमले रूस की बमबारी का जवाब हैं। रूस के बेलगोरोद और सारातोव में यूक्रेनी हमलों से fatalities हुईं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने 635 ड्रोन रोकने की सूचना दी।

रूस पर यूक्रेन ने किए 600 से ज्यादा ड्रोन हमले

मॉस्को, एजेंसी। यूक्रेन ने शनिवार देर रात से रविवार सुबह तक रूस पर 600 से ज्यादा ड्रोन हमले किए। इन हमलों में आठ लोगों की मौत हो गई और कई इमारतों को नुकसान भी पहुंचा है।

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यूक्रेन का बयान

कीव ने कहा कि ये हमले उसके अपने इलाके पर रूस की जानलेवा बमबारी का उचित जवाब हैं और इनका मकसद मॉस्को पर बातचीत के लिए दबाव डालना है। क्षेत्रीय अधिकारियों ने बताया कि यूक्रेन से सटे रूस के बेलगोरोद इलाके में यूक्रेनी हमले से तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि सारातोव इलाके में एक अलग ड्रोन हमले में दो अन्य लोग मारे गए। कार्यवाहक गवर्नर ओल्गा अब्रामोवा ने बताया कि उदमुर्तिया इलाके में एक कार पर हुए ड्रोन हमले में तीन लोग मारे गए। उन्होंने इन हमलों की निंदा करते हुए कहा कि इसका जवाब जरूर दिया जाएगा।

हमले की नई जानकारी

समारा के गवर्नर व्याचेस्लाव फेडोरिशचेव ने बताया कि कीव ने वाइल्डबेरीज के गोदाम पर हमला किया। कोई हताहत नहीं हुआ। हमले के कारण गोदाम में आग लग गई। बता दें कि 18 जुलाई से यूक्रेन ने वाइल्डबेरीज की लगभग एक दर्जन साइटों पर हमले किए हैं। मकसद कंपनी के कामकाज में रुकावट डालना है, जो कंज्यूमर इकॉनमी का एक अहम हिस्सा है और जिसे अक्सर रूस का अमेजन कहा जाता है।

रोके गए ड्रोन

मॉस्को। रूसी रक्षा मंत्रालय ने रविवार को बताया कि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने रात भर में 635 यूक्रेनी ड्रोन को रोका। रूस के दर्जनभर इलाकों में ये ड्रोन हमले किए गए थे। हालांकि मंत्रालय ने नुकसान की जानकारी साझा नहीं की है।

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