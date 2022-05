रूस समर्थक देशद्रोही यूक्रेनियों पर कड़ा एक्शन लेगी सेना, 15 साल से लेकर आजीवन जेल का प्रावधान

कई रूसी भी यूक्रेन के सपोर्ट में हैं। बावजूद इसके सभी यूक्रेनियन आक्रमण का विरोध नहीं करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र डोनबास के कुछ रूसी भाषी निवासियों के बीच मॉस्को के लिए समर्थन आम है।

इस खबर को सुनें