यूक्रेन ने रूस पर कर दी एयरस्ट्राइक, ऑयल डिपो पर रॉकेट से हमला; दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसा

यूक्रेन और रूस के बीच जंग अब और तेज होती दिख रही है। रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगया है कि उसने उसके देश में घुसकर हमला किया है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने उसकी सीमा के 25 मील अंदर अटैक किया है।

लाइव हिन्दुस्तान,मॉस्को Surya Prakash Fri, 01 Apr 2022 03:11 PM

