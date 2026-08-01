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होर्मुज के पास ओमान तट पर दो टैंकर हमला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने ओमान तट के पास दो समुद्री सुरक्षा घटनाओं की सूचना दी है। पहलेIncident में एक टैंकर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से टकराया, जबकि दूसरे में एक टैंकर के पास विस्फोट हुआ। किसी भी घटना में चोट या पर्यावरण को नुकसान नहीं हुआ।

होर्मुज के पास ओमान तट पर दो टैंकर हमला

लंदन, एजेंसी। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (यूकेएमटीओ) ने शनिवार को कहा कि ओमान तट के पास दो समुद्री सुरक्षा घटनाओं की सूचना मिली है। इनमें एक घटना में एक टैंकर अज्ञात प्रोजेक्टाइल की चपेट में आ गया, जबकि दूसरे टैंकर के पास विस्फोट हुआ। यूकेएमटीओ के अनुसार पहली घटना ओमान के लीमा से लगभग 11 समुद्री मील उत्तर-पूर्व में हुई। यहां एक टैंकर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से टकरा गया, जिससे उसके इंजन कक्ष को नुकसान पहुंचा और पोत का नियंत्रण प्रभावित हो गया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने या पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की सूचना नहीं है। बाद में यूकेएमटीओ ने दूसरी घटना की जानकारी दी, जो ओमान के खसाब से लगभग 21 समुद्री मील उत्तर-पूर्व में हुई।

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एक टैंकर के कप्तान ने पोत के बेहद करीब पानी में बड़ा छींटा और विस्फोट होने की सूचना दी। हालांकि इस घटना में पोत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।

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