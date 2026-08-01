होर्मुज के पास ओमान तट पर दो टैंकर हमला
यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने ओमान तट के पास दो समुद्री सुरक्षा घटनाओं की सूचना दी है। पहलेIncident में एक टैंकर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से टकराया, जबकि दूसरे में एक टैंकर के पास विस्फोट हुआ। किसी भी घटना में चोट या पर्यावरण को नुकसान नहीं हुआ।
लंदन, एजेंसी। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (यूकेएमटीओ) ने शनिवार को कहा कि ओमान तट के पास दो समुद्री सुरक्षा घटनाओं की सूचना मिली है। इनमें एक घटना में एक टैंकर अज्ञात प्रोजेक्टाइल की चपेट में आ गया, जबकि दूसरे टैंकर के पास विस्फोट हुआ। यूकेएमटीओ के अनुसार पहली घटना ओमान के लीमा से लगभग 11 समुद्री मील उत्तर-पूर्व में हुई। यहां एक टैंकर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से टकरा गया, जिससे उसके इंजन कक्ष को नुकसान पहुंचा और पोत का नियंत्रण प्रभावित हो गया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने या पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की सूचना नहीं है। बाद में यूकेएमटीओ ने दूसरी घटना की जानकारी दी, जो ओमान के खसाब से लगभग 21 समुद्री मील उत्तर-पूर्व में हुई।
एक टैंकर के कप्तान ने पोत के बेहद करीब पानी में बड़ा छींटा और विस्फोट होने की सूचना दी। हालांकि इस घटना में पोत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।