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ईरान से ब्रिटेन ने अपने बाकी राजनयिक भी हटाए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ब्रिटेन ने अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अपने बचे हुए राजनयिक कर्मचारियों को ईरान से अस्थायी रूप से वापस बुला लिया है। विदेश कार्यालय ने कहा कि सुरक्षा स्थितियों के कारण यह निर्णय लिया गया। दूतावास अब दूरस्थ तरीके से काम करता रहेगा। इससे पहले, जून में भी कई यूरोपीय देशों ने ऐसा ही कदम उठाया था।

ईरान से ब्रिटेन ने अपने बाकी राजनयिक भी हटाए

लंदन, एजेंसी। अमेरिका और ईरान तनाव के बीच ब्रिटेन ने गुरुवार को ईरान से अपने बचे हुए राजनयिक कर्मचारियों को भी अस्थायी रूप से वापस बुला लिया। हालांकि, ब्रिटेन ने कहा कि उसका दूतावास दूरस्थ (रिमोट) तरीके से अपना काम जारी रखेगा। ब्रिटेन के विदेश राष्ट्रमंडल एवं विकास कार्यालय (एफसीडीओ) ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि सुरक्षा स्थिति को देखते हुए ब्रिटेन के कर्मचारियों को अस्थायी रूप से ईरान से हटा लिया गया है। हमारा दूतावास रिमोट तरीके से काम करता रहेगा। ब्रिटेन ने जून में भी अपने दूतावास के अधिकांश कर्मचारियों को ईरान से हटा लिया था। उस समय कई अन्य यूरोपीय देशों के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी इसी तरह का कदम उठाया था।

यह निर्णय इजरायल द्वारा ईरान पर नए हवाई हमले शुरू किए जाने के बाद लिया गया था।

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