ईरान से ब्रिटेन ने अपने बाकी राजनयिक भी हटाए
ब्रिटेन ने अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अपने बचे हुए राजनयिक कर्मचारियों को ईरान से अस्थायी रूप से वापस बुला लिया है। विदेश कार्यालय ने कहा कि सुरक्षा स्थितियों के कारण यह निर्णय लिया गया। दूतावास अब दूरस्थ तरीके से काम करता रहेगा। इससे पहले, जून में भी कई यूरोपीय देशों ने ऐसा ही कदम उठाया था।
लंदन, एजेंसी। अमेरिका और ईरान तनाव के बीच ब्रिटेन ने गुरुवार को ईरान से अपने बचे हुए राजनयिक कर्मचारियों को भी अस्थायी रूप से वापस बुला लिया। हालांकि, ब्रिटेन ने कहा कि उसका दूतावास दूरस्थ (रिमोट) तरीके से अपना काम जारी रखेगा। ब्रिटेन के विदेश राष्ट्रमंडल एवं विकास कार्यालय (एफसीडीओ) ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि सुरक्षा स्थिति को देखते हुए ब्रिटेन के कर्मचारियों को अस्थायी रूप से ईरान से हटा लिया गया है। हमारा दूतावास रिमोट तरीके से काम करता रहेगा। ब्रिटेन ने जून में भी अपने दूतावास के अधिकांश कर्मचारियों को ईरान से हटा लिया था। उस समय कई अन्य यूरोपीय देशों के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी इसी तरह का कदम उठाया था।
यह निर्णय इजरायल द्वारा ईरान पर नए हवाई हमले शुरू किए जाने के बाद लिया गया था।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।