PM मोदी को मिलेगा राष्ट्राध्यक्षों को दिया जाने वाला UAE का सर्वोच्च सम्मान 'जायद मेडल'

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को द्विपक्षीय संबंधों को ''बढ़ावा" देने में 'महत्वपूर्ण' भूमिका निभाने के लिए प्रतिष्ठित जायद मेडल से सम्मानित किया जायेगा। यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान ने राजाओं, राष्ट्रपतियों और राष्ट्राध्यक्षों को दिये जाने वाले इस सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किये जाने की घोषणा की।

अबुधाबी के युवराज मोहम्मद बिन जायद ने ट्वीट किया, “भारत से हमारे ऐतिहासिक और व्यापक रणनीतिक रिश्ते हैं, जिन्हें हमारे प्रिय मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बढ़ावा दिया है। उनके प्रयासों की सराहना करते हुए यूएई के राष्ट्रपति ने उन्हें जायद मेडल प्रदान करने की घोषणा की है।”

We have historical and comprehensive strategic ties with India, reinforced by the pivotal role of my dear friend, Prime Minister Narendra Modi, who gave these relations a big boost. In appreciation of his efforts, the UAE President grants him the Zayed Medal. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) April 4, 2019

उन्होंने कहा, ''हमारे प्रिय मित्र भारतीय प्रधानमंत्री को जायद मेडल देकर हमनें विभिन्न क्षेत्रों में यूएई और भारत के बीच मैत्री संबंध बनाने और संयुक्त रणनीतिक सहयोग को और बढ़ाने में उनकी (मोदी) भूमिका के प्रति सम्मान जाहिर किया है। खलीज टाइम्स की खबर के मुताबिक दीर्घकालिक मैत्री और दोनों देशों के बीच संयुक्त रणनीतिक सहयोग को और मजबूती देने में मोदी की भूमिका की सराहना के तौर पर यह सम्मान दिया गया है।

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया, ''मोहम्मद बिन जायद द्वारा भारत के महान सपूत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जायद मेडल दिये जाने की घोषणा का स्वागत करते हुए मैं बेहद खुश हूं।"

I am extremely happy to welcome the announcement of Order of Zayed for a great son of India Prime Minister @narendramodi by His Highness @MohamedBinZayed. — Chowkidar Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) April 4, 2019

उन्होंने कहा कि यूएई के साथ रणनीतिक साझेदारी के नए युग और इस्लामिक दुनिया के साथ ''सबसे अच्छे" संबंधों की शुरुआत करने में उनकी ''प्रभावी" भूमिका को मान्यता देने के लिए मोदी को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया।

This is in recognition of Prime Minister’s stellar role in ushering in a new era of strategic partnership with UAE and the best ever relations with the Islamic world. /2 — Chowkidar Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) April 4, 2019

मोदी ने पिछले वर्ष फरवरी में प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार यूएई का दौरा किया था और युवराज के साथ विस्तृत चर्चा की थी। इस चर्चा के बाद दोनों पक्षों ने ऊर्जा क्षेत्र, रेलवे, श्रमशक्ति और वित्तीय सेवाओं से संबंधित पांच समझौतों पर हस्ताक्षर किये थे। प्रधानमंत्री ने अगस्त 2015 में यूएई की पहली यात्रा की थी।

(इनपुट एजेंसी से भी)