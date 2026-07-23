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सीआईए ठिकानों पर हमलों में रूस की भूमिका की जांच में जुटा अमेरिका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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- अभी तक रूस की संभावित भूमिका पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला वॉशिंगटन/रियाद,

सीआईए ठिकानों पर हमलों में रूस की भूमिका की जांच में जुटा अमेरिका

- अभी तक रूस की संभावित भूमिका पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला वॉशिंगटन/रियाद, एजेंसी। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के ठिकानों पर ईरानी हमलों के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या इन हमलों में रूस ने ईरान को जानकारी या उन्नत ड्रोन तकनीक उपलब्ध कराई थी। चार सूत्रों ने यह जानकारी दी।

रूस की संभावित भूमिका

सूत्रों ने बताया कि अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने अभी तक रूस की संभावित भूमिका पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला है। हालांकि हमलों की सटीकता और प्रभावशीलता के साथ-साथ ईरान को रूस द्वारा पहले से मिल रहे तकनीकी सहयोग को जांच का अहम आधार माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों पर हमलों के लिए ईरान को लक्ष्य संबंधी जानकारी और अन्य तकनीकी सहायता दी थी। हालांकि सीआईए के ठिकानों पर हुए हमलों में रूस की संभावित भूमिका की जांच की जानकारी पहली बार सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च में सीआईए के दो ठिकानों को निशाना बनाया गया था। इनमें एक रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास के भीतर मौजूद सीआईए स्टेशन और दूसरा पूर्वी इराक स्थित एक ठिकाना था। कुछ सूत्रों ने दावा किया कि अन्य सीआईए ठिकानों पर भी हमले हुए, लेकिन उन्होंने उनका विवरण नहीं दिया। एक पश्चिमी खुफिया एजेंसी के आंतरिक ज्ञापन के अनुसार रूस ने क्षेत्र में स्थित सीआईए सुविधाओं को निशाना बनाने में संभवतः भूमिका निभाई। इस दस्तावेज तक पहुंच रखने वाले एक क्षेत्रीय अधिकारी ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर इसकी जानकारी दी।

हमलों की विस्तृत जानकारी

खाड़ी क्षेत्र के दो पश्चिमी अधिकारियों ने बताया कि विश्लेषकों का मानना है कि सऊदी अरब में हुए हमले में रूस द्वारा उन्नत किए गए ईरानी 'शाहेद' ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। उनके अनुसार एक ड्रोन ने अमेरिकी दूतावास की बाहरी दीवार को कमजोर किया और दूसरा उसी छेद से भीतर घुसकर धमाका कर दिया। इस हमले में कोई मौत या घायल होने की सूचना नहीं है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अमेरिकी खुफिया एजेंसियां किसकी जांच कर रही हैं?
अमेरिकी खुफिया एजेंसियां यह जांच कर रही हैं कि क्या ईरानी हमलों में रूस ने तकनीकी सहायता या जानकारी प्रदान की।
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