सीआईए ठिकानों पर हमलों में रूस की भूमिका की जांच में जुटा अमेरिका
- अभी तक रूस की संभावित भूमिका पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला वॉशिंगटन/रियाद,
- अभी तक रूस की संभावित भूमिका पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला वॉशिंगटन/रियाद, एजेंसी। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के ठिकानों पर ईरानी हमलों के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या इन हमलों में रूस ने ईरान को जानकारी या उन्नत ड्रोन तकनीक उपलब्ध कराई थी। चार सूत्रों ने यह जानकारी दी।
रूस की संभावित भूमिका
सूत्रों ने बताया कि अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने अभी तक रूस की संभावित भूमिका पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला है। हालांकि हमलों की सटीकता और प्रभावशीलता के साथ-साथ ईरान को रूस द्वारा पहले से मिल रहे तकनीकी सहयोग को जांच का अहम आधार माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों पर हमलों के लिए ईरान को लक्ष्य संबंधी जानकारी और अन्य तकनीकी सहायता दी थी। हालांकि सीआईए के ठिकानों पर हुए हमलों में रूस की संभावित भूमिका की जांच की जानकारी पहली बार सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च में सीआईए के दो ठिकानों को निशाना बनाया गया था। इनमें एक रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास के भीतर मौजूद सीआईए स्टेशन और दूसरा पूर्वी इराक स्थित एक ठिकाना था। कुछ सूत्रों ने दावा किया कि अन्य सीआईए ठिकानों पर भी हमले हुए, लेकिन उन्होंने उनका विवरण नहीं दिया। एक पश्चिमी खुफिया एजेंसी के आंतरिक ज्ञापन के अनुसार रूस ने क्षेत्र में स्थित सीआईए सुविधाओं को निशाना बनाने में संभवतः भूमिका निभाई। इस दस्तावेज तक पहुंच रखने वाले एक क्षेत्रीय अधिकारी ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर इसकी जानकारी दी।
हमलों की विस्तृत जानकारी
खाड़ी क्षेत्र के दो पश्चिमी अधिकारियों ने बताया कि विश्लेषकों का मानना है कि सऊदी अरब में हुए हमले में रूस द्वारा उन्नत किए गए ईरानी 'शाहेद' ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। उनके अनुसार एक ड्रोन ने अमेरिकी दूतावास की बाहरी दीवार को कमजोर किया और दूसरा उसी छेद से भीतर घुसकर धमाका कर दिया। इस हमले में कोई मौत या घायल होने की सूचना नहीं है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।