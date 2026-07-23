सीआईए ठिकानों पर हमलों में रूस की भूमिका की जांच में जुटा अमेरिका

- अभी तक रूस की संभावित भूमिका पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला वॉशिंगटन/रियाद, एजेंसी। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के ठिकानों पर ईरानी हमलों के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या इन हमलों में रूस ने ईरान को जानकारी या उन्नत ड्रोन तकनीक उपलब्ध कराई थी। चार सूत्रों ने यह जानकारी दी।

रूस की संभावित भूमिका

सूत्रों ने बताया कि अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने अभी तक रूस की संभावित भूमिका पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला है। हालांकि हमलों की सटीकता और प्रभावशीलता के साथ-साथ ईरान को रूस द्वारा पहले से मिल रहे तकनीकी सहयोग को जांच का अहम आधार माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों पर हमलों के लिए ईरान को लक्ष्य संबंधी जानकारी और अन्य तकनीकी सहायता दी थी। हालांकि सीआईए के ठिकानों पर हुए हमलों में रूस की संभावित भूमिका की जांच की जानकारी पहली बार सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च में सीआईए के दो ठिकानों को निशाना बनाया गया था। इनमें एक रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास के भीतर मौजूद सीआईए स्टेशन और दूसरा पूर्वी इराक स्थित एक ठिकाना था। कुछ सूत्रों ने दावा किया कि अन्य सीआईए ठिकानों पर भी हमले हुए, लेकिन उन्होंने उनका विवरण नहीं दिया। एक पश्चिमी खुफिया एजेंसी के आंतरिक ज्ञापन के अनुसार रूस ने क्षेत्र में स्थित सीआईए सुविधाओं को निशाना बनाने में संभवतः भूमिका निभाई। इस दस्तावेज तक पहुंच रखने वाले एक क्षेत्रीय अधिकारी ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर इसकी जानकारी दी।