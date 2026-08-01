क्वात्रा ने वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी से की मुलाकात
अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने अमेरिकी विदेश विभाग की अवर सचिव एलिसन हूकर से मुलाकात की। इस दौरान भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा की गई। दोनों ने साझा हितों पर संवाद जारी रखने पर जोर दिया।
वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शुक्रवार को अमेरिकी विदेश विभाग की राजनीतिक मामलों की अवर सचिव एलिसन हूकर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के साथ-साथ क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा की। क्वात्रा ने सोशल एक्स पर कहा कि अवर सचिव एलिसन हूकर से मुलाकात कर खुशी हुई। भारत-अमेरिका साझेदारी को आगे बढ़ाने पर हमारी सार्थक चर्चा हुई और बदलते क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया। बैठक ऐसे समय हुई है जब भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक, रक्षा, आर्थिक और क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करने के प्रयास जारी हैं।
दोनों पक्षों ने साझा हितों से जुड़े मुद्दों पर लगातार संवाद बनाए रखने पर भी जोर दिया।
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