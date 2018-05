फ्रांसः पेरिस में हमलावर ने राहगीरों पर किया चाकू से हमला, दो की मौत

फ्रांस की राजधानी पेरिस में शनिवार एक हमलावर ने रास्ते में चल रहे लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक अज्ञात हमलावर ने सेंट्रल पेरिस के ओपेरा जिले में बीच सड़क पर लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोगों के घायल होने की खबर है। घायल लोगों में भी 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमले के बाद आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएस) ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उसी ने यह हत्या करवाई है।

एएफपी न्यूज एजेंसी के मुताबिक मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी लोगों ने पुलिस को बताया कि चाकू से हमला करने वाले हमलावर ने वारदात को अंजाम देते समय 'अल्लाह हू अकबर' के नारे लगाए। पेरिस पुलिस अधिकारियों के मुताबिक हमलावर को पुलिस ने मार गिराया है।

