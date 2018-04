अफगानिस्तानः काबुल में दो धमाके, 25 की मौत 45 घायल, मरने वालों में ज्यादातर मीडियाकर्मी

अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में दो धमाके हुए हैं। धमाके में 25 लोगों की मौत हो गई जबकि 45 लोग घायल हैं। धमाके में एक मीडियाकर्मी की भी मौत हुई है। न्यूज एजेंसी एएनआई की मानें तो एएफपी का एक फोटोग्राफर भी इस धमाके में मारा गया है।

#UPDATE 20 killed and more than 30 wounded in twin blasts in #Afghanistan 's Kabul: Afghanistan media

पुलिस ने शशदारक क्षेत्र में धमाके की पुष्टि कर दी है। अफगानिस्तान के टोलो न्यूज के मुताबिक काबुल के शशदारक क्षेत्र में दूसरा धमाका उस वक्त हुआ जब लोग पहले हुए धमाके के पीड़ितों की मदद कर रहे थे।

Afghanistan: Visuals from the site of explosion in Kabul's Shashdarak area; Four killed and five wounded so far, one AFP photographer was also killed in the explosion. pic.twitter.com/oy8ctgh5oO