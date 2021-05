कोरोना संकट में भारत की मदद के लिए आगे आया ट्विटर, 110 करोड़ रुपये का दान दिया

कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत को मदद के लिए माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने 15 मिलियन डॉलर यानी करीब 110 करोड़ रुपये का दान दिया है। ट्विटर के सीईओ जैक पैट्रिक डोरसी ने सोमवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और यह भी बताया कि ये पैसे कैसे भारत तक पहुंचेंगे।

जैक डोरसी के मुताबिक, ये राशि तीन गैर-सरकारी संस्थाओं - CARE, Aid India और Sewa Internationa USA को दी गई है।इनमें से CARE को 1 करोड़ डॉलर, Aid India और Sewa Internation USA को ढाई-ढाई मिलियन डॉलर दिए गए हैं।

$15 million split between @CARE, @AIDINDIA, and @sewausa to help address the COVID-19 crisis in India. All tracked here: https://t.co/Db2YJiwcqc 🇮🇳