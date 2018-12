सांता क्लॉस: ट्विटर पर ट्रंप और जॉन एफ. केनेडी के विचारों की हुई तुलना

क्रिसमस की पूर्वसंध्या पर एक बच्चे से फोन बार बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने हैरानी भरे लहजे में पूछा था- क्या तुम अभी तक सांता (Santa Claus) में विश्वास करते हो, क्योंकि तुम 7 वर्ष के हो, इसलिए चलेगा, ठीक! सोशल मीडिया पर सांता क्लोस को लेकर ट्रंप की इस प्रतिक्रिया की तुलना जॉन एफ. केनेडी की उस प्रतिक्रिया से हो रही है जो उन्होंने 1961 में एक छोटी सी बच्ची को दी थी। 1961 में जॉन एफ. केनेडी ने एक छोटी सी बच्ची को विश्वास दिलाया था कि सांता क्लॉस जीवित है और ठीक-ठाक है।

प्रेजिडेंशियल हिस्टोरियन माइकेल बेस्चोलोस ने ट्विटर पर जॉन एफ. केनेडी का मिशेल नाम की लड़की को लिखा एक पत्र शेयर किया है। ट्विटर पर इस प्रतिक्रिया की तुलना ट्रंप के जवाब से हो रही है। लोग बात कर रहे हैं कि सातां क्लॉस के आस्तित्व को लेकर दोनों के विचार कैसे हैं।

JFK's letter to child--"You must not worry about Santa Claus. I talked with him yesterday and he is fine."--1961: pic.twitter.com/T0UD1md1Ik