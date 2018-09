काबुल में दो आत्मघाती बम हमलों में 20 की मौत, दर्जन भर घायल

काबुल के एक कुश्ती क्लब में बुधवार को हुए दो विस्फोटों में कम से कम 20 लोग मारे गये हैं जबकि चार पत्रकारों सहित 25 अन्य घायल हो गये हैं। स्पोर्ट्स क्लब के पास हुए आत्मघाती हमले के कुछ घंटों बाद दूसरा विस्फोट हुआ। न्यूज एजेसी भाषा के अनुसार, पहले विस्फोट के बाद मौके पर एकत्र पत्रकार और सुरक्षा कर्मी इस हमले की चपेट में आ गये।

At least 20 people were killed and a dozen others were injured in two bomb blasts that occurred in Kabul's Qala-e-Nazer area



