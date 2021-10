विदेश कश्मीर पर जहर उगलने वाले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान अब बोलने लायक भी नहीं बचेंगे, खिसकने वाली है कुर्सी Published By: Aditya Kumar Sat, 09 Oct 2021 01:19 PM रॉयटर्स,अंकारा

Your browser does not support the audio element.