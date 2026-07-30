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ईरान को जोरदार हमले की मार झेलनी होगी : ट्रंप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ कड़े जवाब की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका तेहरान पर बड़ा हमला करने के लिए तैयार है। ट्रंप ने ईरानी हमलों के संदर्भ में अमेरिकियों की सुरक्षा के लिए सफल ऑपरेशन की जानकारी दी। उन्होंने ईरान समर्थित आतंकियों पर संयुक्त हमलों की संभावना भी जताई।

ईरान को जोरदार हमले की मार झेलनी होगी : ट्रंप

वॉशिंगटन डीसी, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ईरान के खिलाफ कड़े जवाब की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन तेहरान पर बड़ा हमला करने को तैयार है। ट्रंप जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरानी हमलों से जुड़े सवाल पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। ट्रंप ने कहा कि इसके जवाब में अमेरिका ईरान पर बहुत बड़ा हमला करेगा। उन्होंने कहा, ‘हम उन्हें बुरी तरह पीटेंगे। हम ऐसा जोरदार हमला करेंगे, जिसकी मार ईरान को झेलनी पड़ेगी।’ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा, ‘अमेरिकी सेनाओं ने इलाके की सुरक्षा के लिए रियल टाइम ऑपरेशन चलाया।

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हमारे पास नुकसान बचाने के लिए चंद ही मिनट थे, लेकिन हमने इसे पूरी कामयाबी से निभाया।’इराकी सरकार की मदद से किए हमलेट्रंप ने इराक में ईरान समर्थित आतंकी समूह पर अमेरिकी-सऊदी हमलों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह संयुक्त अभियान इराकी सरकार के साथ मिलकर चलाया गया था। ट्रंप ने ईरान समर्थक समूहों को दुनिया के लिए घातक करार देते हुए इस बात से भी इनकार नहीं किया कि भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई होंगी।

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