यूएस नाराजः ट्रंप ने फलस्तीन को दी अमेरिकी सहायता बंद करने की धमकी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के साथ शांति समझौते की इच्छा नहीं दिखाने पर फलस्तीन को दी जाने वाली सहायता को रोकने की धमकी दी है।

ट्रंप ने ट्वीट करके कहा, ''हम फलस्तीन को प्रत्येक वर्ष करोड़ों डॉलर देते हैं और बदले में हमें कोई आदर या प्रसंशा नहीं मिलती। वे इजराइल के साथ लंबित शांति समझौता पर बात तक करने के लिए राजी नहीं है।

...peace treaty with Israel. We have taken Jerusalem, the toughest part of the negotiation, off the table, but Israel, for that, would have had to pay more. But with the Palestinians no longer willing to talk peace, why should we make any of these massive future payments to them?