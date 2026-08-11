Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ईरान के खिलाफ नए सैन्य अभियान की फिलहाल योजना नहीं : ट्रंप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ आक्रामक रुख नहीं अपना रहा है। उन्होंने ईरान की बिगड़ती आर्थिक स्थिति और महंगाई की बात करते हुए बताया कि ईरान के पास अपने सैनिकों को वेतन देने के लिए भी पैसे की कमी हो रही है।

ईरान के खिलाफ नए सैन्य अभियान की फिलहाल योजना नहीं : ट्रंप

वॉशिंगटन, एजेंसी। होर्मुज को लेकर जारी गतिरोध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका फिलहाल ईरान के प्रति आक्रामक रुख नहीं अपना रहा है। नया सैन्य अभियान शुरू करने की तैयारी नहीं कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ केवल आधे-अधूरे बातचीत कर रहा है और उसके बिगड़ते आर्थिक हालात पर नजर रख रहा है। ट्रंप के मुताबिक ईरान में महंगाई बहुत बढ़ गई है और उसके पास पर्याप्त धन नहीं है। उन्होंने दावा किया कि ईरान की अर्थव्यवस्था ‘बहुत खराब स्थिति में है और उसके पास अपने सैनिकों को वेतन देने के लिए भी पर्याप्त पैसा नहीं है।

ये भी पढ़ें:ईरान से ही मुआवजा मांगने लगे ट्रंप, किस बात को लेकर उठाया सवाल; पुराने हमलों का भी जिक्र

ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी ने ईरान की आर्थिक मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। हालांकि, ट्रंप ने कहा कि तेल की कीमतों में गिरावट से अमेरिकी उपभोक्ताओं पर संघर्ष का असर कम हुआ है। उन्होंने कहा कि तेल की कीमत फिलहाल 75 डॉलर प्रति बैरल से कुछ अधिक है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Iran Oil Prices अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।