जी-7 की बैठक छोड़ ट्रंप अमेरिका रवाना, कनाडाई पीएम ट्रूडो को बताया बेईमान और कमजोर

अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने कनाडा में आयोजित जी-7 सम्मेलन के साझा बयान में शामिल होने से इनकार कर दिया है और सम्मेलन को बीच में ही छोड़ वापस अमेरिका लौट गए। दरअसल व्यापार नियमों, पर्यावरण, ईरान और रूस के जी-7 में पुन: प्रवेश के मुद्दों पर शुरुआती बैठक में ही अमेरिका और जी-7 के बाकी देशों के बीच गंभीर मतभेद पैदा हो गए। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो टैरिफ के मसले पर आमने-सामने आ गए हैं और इस लड़ाई में ट्रंप ने ट्रूडो को बेईमान और कमजोर तक कह दिया है।

Based on Justin’s false statements at his news conference, and the fact that Canada is charging massive Tariffs to our U.S. farmers, workers and companies, I have instructed our U.S. Reps not to endorse the Communique as we look at Tariffs on automobiles flooding the U.S. Market!