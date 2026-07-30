रिपोर्ट : ट्रंप-नेतन्याहू की बैठक में ईरान पर मंथन

- 90 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच चली बैठक - दबाव ईरान की अर्थव्यवस्था पहले से ही भारी दबाव

- दबाव बढ़ाने पर जोर, कई विकल्पों पर हुई चर्चा

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच व्हाइट हाउस में 90 मिनट तक चली बैठक। इसमें ईरान, सीरिया और क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।

बैठक के प्रमुख मुद्दे एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार दोनों नेताओं ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने और उस पर दबाव बनाए रखने की रणनीति पर विस्तार से विचार-विमर्श किया। रिपोर्ट में एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि ईरान के साथ संघर्ष शुरू होने के बाद ट्रंप और नेतन्याहू के बीच यह पहली आमने-सामने की बैठक थी। इससे पहले दोनों देशों के बीच सैन्य रणनीति को लेकर कुछ मतभेद भी सामने आए थे। व्हाइट हाउस ने बैठक को सकारात्मक और रचनात्मक बताया। वहीं, नेतन्याहू ने इसे ट्रंप के साथ अपनी अब तक की सबसे अच्छी बातचीतों में से एक करार दिया। साथ ही कहा कि दोनों नेता ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।

समझौते को लेकर जताया संदेह रिपोर्ट के अनुसार बैठक में सबसे अधिक चर्चा ईरान पर हुई। वरिष्ठ इजरायली अधिकारी ने बताया कि नेतन्याहू ने तेहरान की किसी सार्थक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंशा को लेकर संदेह जताया।

तीन विकल्पों पर चर्चा अधिकारी के मुताबिक ट्रंप और नेतन्याहू ने अमेरिका के सामने मौजूद तीन प्रमुख विकल्पों पर चर्चा की। पहला, कूटनीतिक समाधान की कोशिश, दूसरा नौसैनिक नाकेबंदी और कड़े आर्थिक प्रतिबंध और तीसरा व्यापक सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू करना। अधिकारी ने कहा कि हमने सभी विकल्पों पर खुलकर और विस्तार से चर्चा की।

आर्थिक दबाव बढ़ाने की वकालत रिपोर्ट के अनुसार नेतन्याहू ने कहा कि ईरान की अर्थव्यवस्था पहले से ही भारी दबाव में है और इस स्थिति का फायदा उठाते हुए उस पर आर्थिक तथा सैन्य दोनों तरह का दबाव बनाए रखना चाहिए। अधिकारी ने दावा किया कि ईरान इस समय ईंधन की कमी, पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारों और बिगड़ती आर्थिक स्थिति के कारण बढ़ते जन असंतोष का सामना कर रहा है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।