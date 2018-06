जब ट्रंप ने फोटोग्राफर से कहा, मस्त फोटो खींचना हम पतले और हैंडसम लगने चाहिए

अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया नेता किम जोंग उन के बीच होने वाली मुलाकात पर आज पूरी दुनिया की नजर है। दोनों की मुलाकात एक ऐतिहासिक मुलाकत मना जा रही है और ऐसा हो भी क्यों ना क्योंकि 1950-53 में हुए कोरियाई युद्ध के बाद से अब तक अमेरिका और उत्तर कोरिया के नेता ना तो कभी मिले और ना ही कभी फोन पर बात की है। लेकिन आज जब इतने साल बाद दो देशों के नेता मिले तो कैमरे में कई ऐतिहासिक नजारे कैद हो गए।

दोनों की मुलाकात की शुरुआत गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाकर हुई फिर दोनों ने साथ में लंच भी किया। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के साथ थोड़ी सी मस्ती भी की। दरअसल किम और ट्रंप के लंच से पहले का एक वीडियो सामने आया है जिसमें ट्रंप फोटोग्राफर को कुछ निर्देश देते नजर आ रहे हैं। लेकिन वो निर्देश कड़े नहीं बल्कि मजाकिया हैं, वीडियो में दिख रहा है, जब फोटोग्राफर दोनों की लंच टाइम की फोटो क्लिक करने जा रहा होता है तो डोनाल्ड ट्रंप बड़े ही मजाकिया अंदाज में उससे कहते हैं 'बहुत अच्छे, सभी अच्छी फोटो खींचना... ताकी हम अच्छे, हैंडसम और पतले लग सकें, ठीक है ना....आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया ?' हालांकि ट्रंप के इस अंदाज पर किम जोंग ने कोई रिएक्शन नहीं दिया।

ये वीडियो NOW THIS नाम की एक वेबसाइट ने जारी किया है। देखें वाडियो :

