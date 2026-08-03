ईरान को ट्रंप का अल्टीमेटम, समझौता करो या सरेंडर
- अमेरिकी सैन्य नाकेबंदी जारी रहेगी - ईरानी नेतृत्व बेहद दोहरा चरित्र
वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ईरान को अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि तेहरान या तो समझौता करे या फिर पूरी तरह आत्मसमर्पण करे।ट्रंप ने चेतावनी दी कि जब तक इनमें से कोई एक विकल्प नहीं अपनाया जाता, तब तक ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य नाकेबंदी जारी रहेगी। ट्रंप की यह टिप्पणी ईरान द्वारा अमेरिका के साथ किसी भी वार्ता से इनकार किए जाने के बाद आई है। ईरान ने कहा था कि फिलहाल अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा कि ईरानी नेतृत्व बेहद दोहरा चरित्र वाला है।
उनके अनुसार ईरान ने पहले युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत की इच्छा जताई और बाद में सार्वजनिक रूप से कहा कि कोई वार्ता नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि ईरान चाहे माने या नहीं, हम उस समस्या के समाधान पर बात कर रहे हैं, जिसे उसने दशकों से पैदा किया है। ट्रंप ने आगे लिखा कि जब तक हम नहीं चाहेंगे, तब तक ईरान कुछ भी नहीं पहुंचेगा। और जब तक कोई समझौता नहीं हो जाता या फिर पूर्ण आत्मसमर्पण नहीं होता, तब तक कुछ भी वहां नहीं पहुंचेगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।