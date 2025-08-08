इस्राएल की गाजा पर कब्जे की योजना पर दुनिया ने क्या कहा

भारत, दुनिया, खेल और विज्ञान की सारी बड़ी खबरें, एक साथ और तुरंत.हम यह पेज लगातार अपडेट कर रहे हैं ताकि आपको दिनभर की खबरें एक साथ एक जगह मिल जाएं.- टैरिफ विवाद: ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार वार्ता से किया इनकार - कश्मीर में किताबों पर बैन के बाद दुकानों पर छापे- इस्राएली सुरक्षा कैबिनेट ने गाजा पर कब्जे की योजना को दी मंजूरी- "वोट चोरी" के मुद्दे पर कांग्रेस का बेंगलुरू में प्रदर्शन- एक राष्ट्रपति की गिरफ्तारी के लिए अमेरिका देगा $5 करोड़- क्या खास है ओपनएआई के नए चैटजीपीटी-5 मॉडल मेंजर्मनी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद बनाने की योजना पर कर रहा काम समाचार एजेंसी डीपीए की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी अपनी नई रक्षा रणनीति के तहत एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद स्थापित करने जा रहा है.यह परिषद अमेरिकी और ब्रिटिश मॉडल की तर्ज पर बनाई जा रही है.इसका उद्देश्य आंतरिक, बाहरी, डिजिटल और आर्थिक सुरक्षा के मुद्दों से निपटना होगा.डीपीए के अनुसार, इस परियोजना के लिए मंत्रालयों के बीच समन्वय शुरू हो गया है.सरकारी सूत्रों का कहना है कि 27 अगस्त को होने वाली कैबिनेट बैठक में परिषद के नियमों और विनियमों को मंजूरी दी जाएगी.यह निकाय सरकार को सूचित निर्णय लेने और मध्यम एवं दीर्घकालिक खतरों का अनुमान लगाने के लिए रणनीति विकसित करने में मदद करेगा.राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना चांसलर फ्रीडरिष मैर्त्स के रूढ़िवादी गुट और मध्य-वामपंथी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच एक गठबंधन समझौते का हिस्सा है.परिषद की अध्यक्षता चांसलर फ्रीडरिष मैर्त्स करेंगे.गाजा में इस्तेमाल के लिए इस्राएल को हथियार नहीं देगा जर्मनीजर्मन चांसलर फ्रीडरिष मैर्त्स ने शुक्रवार को घोषणा की कि बर्लिन गाजा पट्टी में इस्तेमाल के लिए इस्राएल को जर्मन हथियारों के निर्यात को अगले आदेश तक रोक रहा है.यह घोषणा ऐसे समय में आयी है जब इस्राएल की सुरक्षा कैबिनेट ने गाजा पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दे दी है.इस्राएल सरकार का कहना है कि यह कदम हमास को खत्म करने और गाजा पट्टी में मौजूद बंधकों को मुक्त कराने के लिए जरूरी है.मैर्त्स ने कहा, "इस्राएल को हमास आतंकवाद के खिलाफ खुद का बचाव करने का अधिकार है.बंधकों की रिहाई और युद्धविराम के लिए बातचीत हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है" मैर्त्स ने यह भी कहा कि गाजा में इस्राएल के आक्रमण के विस्तार के साथ, इस्राएली सरकार पर फलस्तीनी क्षेत्र में नागरिकों को सहायता प्रदान करने की और भी बड़ी जिम्मेदारी है.जर्मन संसद द्वारा जून में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, 7 अक्टूबर, 2023 से 13 मई, 2025 के बीच इस्राएल को 48.5 करोड़ यूरो के सैन्य उपकरणों के निर्यात के लिए लाइसेंस दिए गए थे.जर्मनी के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में चीन अमेरिका के करीब पहुंचाजर्मन सांख्यिकी कार्यालय के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, 2025 की पहली छमाही में चीन जर्मनी के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका से कुछ ही पीछे रहा.रॉयटर्स के अनुसार, जनवरी से जून तक जर्मनी का अमेरिका के साथ कुल व्यापार लगभग 125 अरब यूरो था, जबकि चीन के साथ व्यापार 122.8 अरब यूरो तक पहुंच गया.कॉमर्सबैंक के अर्थशास्त्री विंसेंट स्टैमर ने कहा, "भले ही अमेरिका जर्मनी के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार के रूप में अपनी स्थिति का बचाव करने में सक्षम था, लेकिन चीन के साथ व्यापार में बढ़त बहुत कम है" 2024 में अमेरिका ने चीन को पछाड़कर जर्मनी का शीर्ष व्यापारिक साझेदार बन गया था.2025 की पहली छमाही में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में जर्मनी का अमेरिका को निर्यात 3.9 फीसदी गिरकर 77.6 अरब यूरो हो गया.कॉमर्सबैंक को उम्मीद है कि नए अमेरिकी टैरिफ अगले दो वर्षों में जर्मनी के अमेरिका को होने वाले निर्यात को 20-25 फीसदी तक धीमा कर देंगे.चीन को निर्यात में तेज गिरावट, आयात में वृद्धि के साथ जर्मनी के लिए 40 अरब यूरो का रिकॉर्ड व्यापार घाटा पैदा हुआ है, जो 2022 के बाद दूसरा सबसे बड़ा है.कंबोडिया ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किया नामितअमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने की चर्चा के बीच कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट ने उन्हें इसके लिए नामित करने की घोषणा की है.मानेट ने थाईलैंड के साथ सीमा विवाद सुलझाने में मदद करने के लिए इस पुरस्कार की वकालत की है.जुलाई में पांच दिन तक सीमा पर हुई झड़पों में दर्जनों लोग मारे गए थे और 3 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए थे.ट्रंप ने दोनों देशों के नेताओं को फोन करके युद्ध समाप्त करने और टैरिफ की धमकी दी थी, जिसके बाद 28 जुलाई को युद्धविराम हुआ.यह पहली बार नहीं है कि ट्रंप को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया गया है.जुलाई में, इस्राएली प्रधान मंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने की बात कही थी.इसके अलावा, पाकिस्तान ने भी जून में उन्हें भारत के साथ संघर्ष को हल करने में उनकी भूमिका के लिए नामित करने की मंशा जाहिर की थी. ट्रंप ने लंबे समय से खुद के राजनयिक प्रयासों की तारीफ की है और कहा है कि वह इस पुरस्कार के हकदार हैं.इस्राएल की गाजा पर कब्जा करने की योजना पर दुनिया ने क्या कहा?8 अगस्त, शुक्रवार की सुबह इस्राएल ने गाजा पर कब्जा करने की अपनी योजना की घोषणा की, जिसकी फलस्तीनियों ने निंदा की और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी आलोचना हुई.इस्राएल की सुरक्षा कैबिनेट की देर रात हुई बैठक में लिए गए इस फैसले से हमास के साथ इस्राएल के 22 महीने से चल रहे युद्ध में और वृद्धि हो गई है.जर्मनी ने क्या कहाजर्मन चांसलर फ्रीडरिष मैर्त्स ने कहा कि उनका देश किसी भी ऐसे सैन्य उपकरण के निर्यात को मंजूरी नहीं देगा जिसका उपयोग गाजा में किया जा सके.हालांकि, मैर्त्स ने इस बात पर जोर दिया कि इस्राएल को हमास के आतंक के खिलाफ खुद का बचाव करने का अधिकार है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस्राएली सेना द्वारा गाजा पट्टी में कठोर सैन्य कार्रवाई से यह देखना मुश्किल हो जाता है कि युद्धविराम का लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा.ब्रिटेन ने क्या कहाब्रिटिश प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर ने इस्राएल से अपनी योजना पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया.स्टार्मर ने एक्स पर लिखा, "गाजा में हमले बढ़ाने का इस्राएली सरकार का फैसला गलत है.हम तुरंत उनसे दोबारा विचार करने की अपील करते हैं"स्पने, तुर्की और ऑस्ट्रेलियास्पेन के विदेश मंत्री जोस अल्बेरेस ने कहा कि इस्राएल की योजना केवल और अधिक विनाश और पीड़ा का कारण बनेगी.तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह वृद्धि इस क्षेत्र में इस्राएल की विस्तारवादी नीतियों का एक नया चरण है.ऑस्ट्रेलिया ने भी गाजा पर और अधिक कब्जे की निंदा की.चीन, बेल्जियम और नीदरलैंड्ससमाचार एजेंसी एएफपी से चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, "गाजा फलस्तीनी लोगों का है और इसे फलस्तीन से अलग नहीं किया जा सकता" इस्राएली सरकार के फैसले के बाद बेल्जियम ने भी इस पर विरोध जताया और इस्राएली राजदूत को तलब करने का फैसला किया है.वहीं पड़ोसी नीदरलैंड्स ने भी नेतन्याहू के लिए ऐसा ही संदेश दिया है.डच विदेश मंत्री ने एक्स पर एक बयान में कहा, "गाजा में इस्राएली अभियान तेज करने की नेतन्याहू सरकार की योजना एक गलत कदम है"केंद्र सरकार ने वापस लिया इनकम टैक्स बिलकेंद्र सरकार ने शुक्रवार को औपचारिक रूप से आयकर विधेयक, 2025 को वापस ले लिया, जिसे छह दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 को बदलने के लिए इस साल 13 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया था.उसी दिन इसे जांच के लिए प्रवर समिति के पास भेजा गया था.समिति ने 21 जुलाई 2025 को अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश कर दी थी और समिति की लगभग सभी सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली थी.नया इनकम टैक्स बिल सरकार के बड़े स्तर पर टैक्स सिस्टम के सुधार अभियान का हिस्सा है.नया बिल 11 अगस्त को पेश किया जाएगा.इंस्टाग्राम का नया "रीपोस्ट" फीचर क्या है?इंस्टाग्राम ने आधिकारिक तौर पर "रीपोस्ट" फीचर शुरू कर दिया है.यह फीचर यूजर्स को रील और फीड पोस्ट को सीधे अपने फॉलोअर्स के साथ साझा करने की अनुमति देता है.अभी तक, इंस्टाग्राम यूजर्स केवल स्टोरी या डायरेक्ट मैसेज के माध्यम से ही दूसरों की पोस्ट साझा कर सकते थे.लेकिन अब यह नया रीपोस्ट विकल्प किसी भी सार्वजनिक रील या पोस्ट को अपने फॉलोअर्स की मुख्य फीड पर रीपोस्ट करने का विकल्प देगा.रीपोस्ट की गई सभी पोस्ट आपकी प्रोफाइल पर एक अलग "रीपोस्ट्स" टैब में दिखाई देती हैं, जिससे आप साझा किए गए कंटेंट को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं.रीपोस्ट कैसे करें? कंटेंट के नीचे दिए गए रीपोस्ट आइकन पर टैप करें.इसके बाद, आपको एक नोट जोड़ने का विकल्प मिलेगा.पुष्टि करने के बाद, वह कंटेंट आपके फॉलोअर्स की फीड और आपकी प्रोफाइल के रीपोस्ट टैब में दिखाई देगा.क्रिएटर्स के लिए इसका क्या मतलब है?कंटेंट बनाने वालों को इस फीचर से सबसे ज्यादा फायदा होगा.जब कोई उनके कंटेंट को रीपोस्ट करता है, तो उनका यूजरनेम हमेशा दिखाई देता है.उनके काम को उनके फॉलोअर्स से परे नए यूजर्स तक पहुंच मिलती है.केवल पब्लिक अकाउंट ही रीपोस्ट के लिए पात्र हैं.यदि आपका कंटेंट किसी निजी अकाउंट से साझा किया गया है, तो रीपोस्ट का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा.साथ ही, उपयोगकर्ता अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स के माध्यम से अपने कंटेंट को रीपोस्ट होने से रोकने का अधिकार भी रखते हैं.उत्तराखंड: धराली और हर्षिल में चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारीउत्तराखंड सरकार ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा है कि शुक्रवार दोपहर तक उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल में आपदा प्रभावित इलाकों से 566 यात्रियों को निकाला जा चुका है.राज्य सरकार के अनुसार, बाकी 300 लोगों को निकालने का काम अभी भी जारी है. मंगलवार को धराली और हर्षिल में बादल में फटने से भारी तबाही हुई थी.रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरफ और अन्य एजेंसियों की टीमें लगातार काम कर रही हैं.बचाए गए लोगों को वायु सेना के हेलीकॉप्टर से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है.मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टर से खाद्य सामग्री भी भेजी जा रही है.प्रभावित इलाकों से मलबा हटाना चुनौतीपूर्ण है क्योंकि कुछ जगहों पर मलबे के ढेर 50-60 फीट ऊंचे हैं.अचानक आई बाढ़ के कारण कारण राज्य में 163 सड़कें बाधित हुई हैं, जिनमें पांच राष्ट्रीय राजमार्ग, सात राज्य राजमार्ग और दो सीमा सड़कें शामिल हैं.इससे राहत कार्यों में बाधा आ रही है.रिपोर्टों के मुताबिक बाढ़ के बाद 50 से ज्यादा लोग और एक जूनियर कमीशन ऑफिसर समेत नौ सैन्यकर्मी अब भी लापता हैं.बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं पर हमले को लेकर भारत ने क्या कहा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने संसद को बताया कि भारत सरकार ने 2021 से अब तक पाकिस्तान के समक्ष अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की कम से कम 334 बड़ी घटनाओं को उठाया है और बांग्लादेश में ऐसे 3,582 मामलों की पहचान की है.राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में सिंह ने कहा कि सरकार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान सहित पड़ोसी देशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और अत्याचार की रिपोर्टों पर नियमित रूप से नजर रखती है.पाकिस्तान के बारे में, सिंह ने कहा, "2021 से, भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार के समक्ष कम से कम 334 प्रमुख घटनाओं को उठाया है और उससे अल्पसंख्यक समुदायों समेत अपने नागरिकों के प्रति अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने और सांप्रदायिक हिंसा, अत्यधिक पूर्वाग्रहों और धार्मिक असहिष्णुता को समाप्त करने का आग्रह किया है"बांग्लादेश के बारे में सिंह ने कहा कि 2021 से हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की कम से कम 3,582 घटनाएं सामने आई हैं.उन्होंने कहा, "भारत सरकार ने इस मामले पर अपनी चिंताओं को बांग्लादेश सरकार के साथ साझा किया है, जिसमें उच्चतम स्तर भी शामिल है, इस उम्मीद के साथ कि बांग्लादेश सरकार हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी"इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के खिलाफ टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने वापस लीसुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपना एक अभूतपूर्व आदेश वापस ले लिया, जिसमें उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस प्रशांत कुमार को उनकी सेवानिवृत्ति तक आपराधिक क्षेत्राधिकार से हटाने और एक अनुभवी वरिष्ठ न्यायाधीश के साथ बैठने का निर्देश दिया था.जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने अपनी उस टिप्पणी को हटा दिया, जिसमें उन्होंने जस्टिस प्रशांत कुमार की एक दीवानी मामले में आपराधिक कार्यवाही को अनुमति देने के लिए आलोचना की थी.सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसका इरादा न्यायाधीश को शर्मिंदा करना या उन पर दोष लगाना नहीं था.शीर्ष अदालत ने कहा कि वह भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवाई के अनुरोध के बाद इन टिप्पणियों को हटा रही है, जिन्होंने इस मामले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था.सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वीकार करते हुए कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रोस्टर के मालिक होते हैं, यह मामला उन्हीं पर छोड़ दिया है.सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 4 अगस्त को एक अभूतपूर्व आदेश जारी किया था, जिसमें जस्टिस कुमार को पद छोड़ने तक आपराधिक मामलों की सुनवाई से हटा दिया गया था.यह आदेश इसलिए दिया गया था क्योंकि उन्होंने एक दीवानी विवाद में आपराधिक प्रकृति के समन को गलत तरीके से बरकरार रखा था.सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के एक समूह ने मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली को पत्र लिखकर जस्टिस कुमार को आपराधिक रोस्टर से हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक पूर्ण अदालत की बैठक बुलाने का आग्रह किया था.जस्टिस अरिंदम सिन्हा द्वारा लिखे गए इस पत्र पर सात न्यायाधीशों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें उन्होंने शीर्ष अदालत के 4 अगस्त के आदेश पर दुःख जताया था.क्या खास है ओपनएआई के नए चैटजीपीटी-5 मॉडल मेंओपनएआई ने चैटजीपीटी के लिए नवीनतम और सबसे उन्नत अपडेट जीपीटी-5 का अनावरण किया है.कंपनी के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने 7 अगस्त को एक लाइवस्ट्रीम के दौरान बताया कि यह नया मॉडल अपने पिछले मॉडलों की तुलना में कहीं ज्यादा उपयोगी और आसान है.ऑल्टमैन ने जीपीटी-3 को एक "मेधावी हाईस्कूल छात्र", जीपीटी-4 को एक "होशियार कॉलेज छात्र" और जीपीटी-5 को "किसी भी क्षेत्र में एक वास्तविक पीएचडी स्तर का विशेषज्ञ" बताया.ऑल्टमैन ने कहा, "जीपीटी-5 जीरो से शुरू करके एक पूरा कंप्यूटर प्रोग्राम लिख सकता है" उन्होंने इसे मांग पर एक अविश्वसनीय महाशक्ति बताया, जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी.कंपनी ने यह भी बताया कि यह नया मॉडल लगातार याददाश्त, स्वायत्तता और विभिन्न कार्यों में अनुकूलनशीलता जैसी कुछ सीमाओं के साथ आता है.इस नए मॉडल के साथ, उपयोगकर्ता अपने चैट के लिए एक कस्टम रंग चुन सकते हैं और कई तरह के पूर्वनिर्धारित व्यक्तित्वों का चुनाव कर सकते हैं.जीपीटी-5 को 7 अगस्त को सार्वजनिक रूप से जारी किया गया.कोई भी व्यक्ति मुफ्त में चैटजीपीटी का उपयोग कर सकता है, लेकिन उपयोग की सीमाएं इस बात पर निर्भर करती हैं कि उपयोगकर्ता ग्राहक है या नहीं.कंपनी ने बताया कि प्लस ग्राहकों को असीमित पहुंच मिलती है, जबकि प्रो ग्राहकों को जीपीटी-5 प्रो तक पहुंच मिलती है, जो अधिक व्यापक और सटीक उत्तरों के लिए विस्तारित तर्क के साथ एक संस्करण है.प्लस सदस्यता की कीमत प्रति माह 20 डॉलर है, जबकि प्रो की कीमत 200 डॉलर है.एक राष्ट्रपति की गिरफ्तारी के लिए अमेरिका देगा $5 करोड़अमेरिका ने गुरुवार को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के लिए इनाम की राशि को दोगुना करके पांच करोड़ डॉलर कर दिया.ट्रंप प्रशासन ने मादुरो पर दुनिया के सबसे बड़े ड्रग्स तस्कर होने और अमेरिका में फेंटेनाइल-युक्त कोकीन की तस्करी करने के लिए कार्टेल के साथ काम करने का आरोप लगाया है.इससे पहले जनवरी में घोषित इनाम की राशि ढाई करोड़ डॉलर थी. अमेरिकी न्याय विभाग और विदेश विभाग ने गुरुवार को निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी में मदद करने वाली सूचना देने वाले के लिए पांच करोड़ डॉलर के ऐतिहासिक इनाम की घोषणा की है.अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो में कहा, "वह दुनिया के सबसे बड़े मादक पदार्थ तस्करों में से एक है और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है"निकोलस मादुरो पर क्या आरोप हैं?बोंडी ने एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में मादुरो पर ट्रेन डी अरागुआ और सिनालोआ कार्टेल जैसे प्रमुख आपराधिक समूहों के साथ काम करने का आरोप लगाया.ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान, मादुरो और वेनेजुएला के अन्य उच्च लोगों पर कई आरोप लगाए गए थे, जिनमें "नार्को-आतंकवाद" की साजिश में भाग लेना भी शामिल था.बोंडी ने कहा कि अमेरिकी अधिकारियों ने "मादुरो और उनके सहयोगियों से 30 टन कोकेन जब्त की है, जिसमें से लगभग सात टन कोकेन खुद मादुरो से संबंधित है"ट्रंप ने चीन से संबंधों के कारण इंटेल के सीईओ से इस्तीफा मांगाअमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने गुरुवार को इंटेल के नए सीईओ लिप-बू टान से तत्काल इस्तीफा देने की मांग की है.ट्रंप ने टान को हितों के टकराव वाला शख्स बताया, क्योंकि उनके चीनी कंपनियों के साथ संबंध हैं.समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने अप्रैल में विशेष रूप से रिपोर्ट किया था कि टान ने सैकड़ों चीनी उन्नत विनिर्माण और चिप फर्मों में कम से कम 20 करोड़ डॉलर का निवेश किया था, जिनमें से कुछ का संबंध चीनी सेना से था.ट्रंप की यह टिप्पणी रिपब्लिकन सीनेटर टॉम कॉटन द्वारा इंटेल के बोर्ड अध्यक्ष को एक पत्र भेजे जाने के एक दिन बाद आयी है, जिसमें उन्होंने टान के चीनी कंपनियों से संबंधों और उनकी पूर्व कंपनी कैडेंस डिजाइन से जुड़े एक हालिया आपराधिक मामले पर सवाल उठाए थे.ट्रंप की इस कार्रवाई ने इंटेल के शेयरों को 3% नीचे गिरा दिया.इंटेल अमेरिका के घरेलू चिप निर्माण को बढ़ावा देने के प्रयासों का एक स्तंभ है.पिछले साल, इसने 2022 के चिप्स अधिनियम के तहत नए कारखाने बनाने के लिए 8 अरब डॉलर की सब्सिडी हासिल की थी.पिछले साल के अंत में, कंपनी ने अपने तत्कालीन सीईओ पैट गेल्सिंगर को उनकी चार साल की योजना पूरी होने से पहले ही हटा दिया था.इसके बाद बोर्ड ने पूर्व बोर्ड सदस्य टान को सीईओ नामित किया, ताकि वे अपने गहरे उद्योग संबंधों और सफल निवेश के ट्रैक रिकॉर्ड का उपयोग करके कंपनी को पुनर्जीवित कर सकें.दुनिया में गैंडों की कुछ प्रजातियों की संख्या बढ़ी, कुछ की घटीदुनिया की पांच गैंडा प्रजातियों के लिए नवीनतम वैश्विक गणना के परिणाम मिले-जुले रहे हैं.यह रिपोर्ट राइनो विशेषज्ञ समूहों द्वारा प्रकाशित की गई है, जिसका जिम्मा सीआईटीईएस सचिवालय को सौंपा गया था.रिपोर्ट के अनुसार, पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाने वाले काले गैंडों की संख्या 6,195 से बढ़कर 6,788 हो गई है.इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने इस वृद्धि को इस संकटग्रस्त प्रजाति के लिए एक जीत बताया है.इन वैश्विक जनसंख्या अनुमानों में केवल जंगली या राष्ट्रीय उद्यानों में रहने वाले गैंडों को शामिल किया गया है, न कि चिड़ियाघरों में रहने वालों को.उत्तरी भारत और दक्षिणी नेपाल के मूल निवासीग्रेटर वन-हॉर्न्ड राइनो (एक सींग वाले गैंडे) की संख्या भी 4,014 से थोड़ी बढ़कर 4,075 हो गई है.ग्रेटर वन-हॉर्न्ड राइनो संरक्षण की एक सफल कहानी है, क्योंकि 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में इनकी संख्या सिर्फ 200 के करीब थी.रिपोर्ट के मुताबिक, अब पृथ्वी पर गैंडों की सबसे बड़ी प्रजाति को रिकवरी की स्थिति में माना जाता है.अफ्रीका में, सफेद गैंडों की संख्या 15,942 से घटकर 15,752 हो गई है.यह 2021 की पिछली गणना के बाद से 190 गैंडों की गिरावट है.रिपोर्ट के अनुसार, इसका मुख्य कारण बढ़ते शिकार का दबाव, लंबे समय तक सूखा और प्रबंधन संबंधी सीमाएं हैं.हालांकि, एक सकारात्मक बात यह है कि गैंडे के सींग के अवैध व्यापार में हाल के वर्षों में वैश्विक स्तर पर कमी आई है."वोट चोरी" के मुद्दे पर कांग्रेस का बेंगलुरू में प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के नेता और सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को कर्नाटक में 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान महादेवपुरा विधानसभा सीट पर अध्ययन के आधार पर चुनावी धोखाधड़ी का आरोप लगाया था.शुक्रवार को राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान, फ्रीडम पार्क में कथित वोट चोरी के खिलाफ एक विरोध रैली का नेतृत्व करेंगे, और मुख्य चुनाव अधिकारी को एक ज्ञापन देने के लिए मार्च करेंगे.राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और कई मंत्री इस विरोध और मार्च में भाग लेंगे.कांग्रेस ने इस विरोध प्रदर्शन को "हमारा वोट, हमारा अधिकार, हमारा संघर्ष" नाम दिया है.राहुल के आरोप पर क्या बोली बीजेपीबीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे उनकी हार की हताशा और संवैधानिक संस्थानों पर हमला बताया है.बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने शुक्रवार सुबह एक्स पर लिखा, "राहुल गांधी की रणनीति सिर्फ उम्मीद पर टिकी है कि वह एक दिन प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन यह दिन कभी नहीं आएगा.उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार फिर नाकाम रही"वहीं बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने राहुल के बयान को "चुनावी गुस्से" की भाषा बताया.वहीं केंद्रीय मंत्री प्रालहाद जोशी ने राहुल गांधी के दावों को "गंभीर नहीं" बताया और सवाल किया कि उन्होंने कथित मतदाता धोखाधड़ी के खिलाफ कोई याचिका क्यों नहीं दायर की.