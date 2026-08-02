ईरान पर फिलहाल हमला टला : ट्रंप
- ट्रंप ने कहा, होर्मुज को तत्काल और पूरी तरह खोलना ही होगा
वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित हमला फिलहाल टाल दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया के सहयोगी देशों ने युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौते की रूपरेखा पर सहमति बना ली है।
समझौते में क्या है?
ट्रंप ने शनिवार शाम को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि इस समझौते में होर्मुज को तत्काल और पूरी तरह खोलना तथा ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करना शामिल है। उन्होंने कहा कि मैंने दुनिया के भविष्य के हित में और एक सफल एवं समृद्ध ईरान के अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए फिलहाल हमलों को रोकने पर सहमति दी है, बशर्ते कि शीघ्र ही कोई समझौता हो सके। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच पर लिखा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के सबसे बड़े स्तर की सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन ईरान और अन्य मध्य-पूर्वी देशों की ओर से हमले को रोकने का अनुरोध किया गया। इससे पहले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने शनिवार को राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बातचीत कर ईरान के साथ जारी संघर्ष को और न बढ़ाने की अपील की। सूत्र के मुताबिक सऊदी नेतृत्व को आशंका है कि यदि अमेरिका ईरान के ऊर्जा प्रतिष्ठानों या अन्य प्रमुख बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर हमले करता है, तो तेहरान जवाबी कार्रवाई में सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों के ऊर्जा ढांचे को निशाना बना सकता है। हालांकि, व्हाइट हाउस ने इस बातचीत पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। बता दें कि अमेरिका और इजरायल द्वारा 28 फरवरी को ईरान पर हमला किए जाने के बाद से ट्रंप कई बार ईरान पर हमले रोकने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन हर बार हालात फिर बिगड़ गए और दोनों पक्षों के बीच संघर्ष दोबारा शुरू हो गया।
ईरान सतर्क और सजग
ईरान के रक्षा मंत्री ने एक्स पर कहा कि ट्रंप की हालिया घोषणा से ईरान न तो हैरान है और न ही ढिलाई बरत रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका से मिलने वाली धमकियों के मद्देनजर ईरान पूरी तरह सतर्क और सजग बना हुआ है।
प्रस्ताव में क्या-क्या है?
एक अधिकारी ने कहा कि पिछले सप्ताह ट्रंप द्वारा घोषित प्रस्ताव के तहत अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता फिर से शुरू करने तथा उन अनेक लंबित मुद्दों पर बातचीत जारी रखने की बात कही गई है, जिनके कारण पहले किसी समझौते पर प्रगति नहीं हो सकी थी। अधिकारी ने नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया कि अभी तक कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है, लेकिन मध्यस्थता के प्रयास जारी हैं।
1. मध्यस्थता प्रयासों में शामिल इस अधिकारी ने बताया कि प्रस्ताव में होर्मुज को फिर से पूरी तरह खोलने तथा पूरे क्षेत्र में होने वाले हमलों को रोकने का भी प्रावधान है।
2. इसमें इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया द्वारा अरब खाड़ी देशों और जॉर्डन पर किए जाने वाले हमलों को रोकना भी शामिल है।
3. इसके बदले अमेरिका ईरान पर लागू अपनी नौसैनिक नाकेबंदी समाप्त करेगा और प्रस्तावित समझौते के अनुसार तेहरान को फिर से तेल निर्यात करने की अनुमति देगा।
इजरायल भी इसमें शामिल
ट्रंप ने कहा कि इजरायल भी युद्ध समाप्त करने के लिए युद्धविराम समझौते को लागू करने की उनकी प्रतिबद्धता में शामिल हो गया है। हालांकि, इजरायल ने ट्रंप की इस घोषणा पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है।
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ईरान का ट्रंप पर निशाना : गुपचुप वार्ता, खुलेआम धमकी
तेहरान, एजेंसी। ईरान ने अमेरिका पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया है। उसने कहा कि वॉशिंगटन एक ओर सार्वजनिक रूप से सैन्य कार्रवाई की धमकी दे रहा है, जबकि दूसरी ओर गुप्त माध्यमों से बातचीत की कोशिश कर रहा है। ईरानी सांसद हसन घशघावी ने शनिवार को 'एक्स' पर कहा कि अमेरिकी प्रशासन तेहरान पर दबाव बनाने के लिए विरोधाभासी संकेत भेज रहा है। उन्होंने लिखा कि मीडिया में वे तनाव बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन मौजूदा संपर्क माध्यमों से बातचीत का अनुरोध कर रहे हैं। ईरान को धोखा नहीं दिया जा सकता। घशघावी ने कहा कि अमेरिका चाहे सैन्य कार्रवाई का रास्ता चुने या कूटनीतिक वार्ता का उसके सामने केवल एक ही विकल्प है कि वह होर्मुज में समुद्री आवाजाही को लेकर ईरान के प्रस्तावित ढांचे को स्वीकार करे।
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