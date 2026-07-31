गाजा में हमास के निशस्त्रीकरण पर हुआ समझौता: ट्रंप

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि हमास के निशस्त्रीकरण और गाजा पट्टी से इजरायली सेना की वापसी को लेकर एक समझौता हो गया है। हालांकि, युद्ध को पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में अब भी कई बाधाएं बनी हुई हैं।

समझौते की स्थिति

समझौते को लेकर न तो हमास और न ही इजरायल की ओर से तत्काल सहमति या औपचारिक पुष्टि के संकेत मिले हैं। व्हाइट हाउस की ओर से यह घोषणा अमेरिका की मध्यस्थता में हुए युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर के लगभग नौ महीने बाद की गई है। समझौते के दूसरे चरण के क्रियान्वयन को लेकर इजरायल और हमास के बीच बातचीत लंबे समय से लगभग ठप पड़ी हुई थी। इस चरण में हमास का निशस्त्रीकरण और गाजा के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शामिल है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि इस समझौते को अत्यंत सावधानी के साथ चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। जैसे ही निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया पूरी होगी, इजरायली सेना गाजा से पीछे हट जाएगी। इसके बाद 'इंटरनेशनल स्टेबिलाइजेशन फोर्स', फलस्तीनी नए पुलिस बल के साथ मिलकर गाजा को वहां के निवासियों और पड़ोसी देशों के लिए सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी संभालेगी।