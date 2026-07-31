Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गाजा में हमास के निशस्त्रीकरण पर हुआ समझौता: ट्रंप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पट्टी में हमास के निरस्त्रीकरण और इजरायली सेना की वापसी के लिए समझौता घोषित किया है। समझौता सभी पक्षों की मंजूरी के 14 दिनों के भीतर लागू होगा। इसमें गाजा का पुनर्निर्माण और सुरक्षा की जिम्मेदारी 'अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण फोर्स' को सौंपे जाने का प्रावधान है।

गाजा में हमास के निशस्त्रीकरण पर हुआ समझौता: ट्रंप

- सभी पक्षों की औपचारिक मंजूरी मिलने के 14 दिनों के भीतर यह चरणबद्ध तरीके से लागू होगा वॉशिंगटन/काहिरा/येरुशलम, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि हमास के निशस्त्रीकरण और गाजा पट्टी से इजरायली सेना की वापसी को लेकर एक समझौता हो गया है। हमास ने भी समझौते की पुष्टि की है।

ये भी पढ़ें:गाजा में हमास के निशस्त्रीकरण पर हुआ समझौता: ट्रंप

समझौते का क्रियान्वयन

व्हाइट हाउस की ओर से यह घोषणा अमेरिका की मध्यस्थता में हुए युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर के लगभग नौ महीने बाद की गई है। समझौते के दूसरे चरण के क्रियान्वयन को लेकर इजरायल और हमास के बीच बातचीत लंबे समय से लगभग ठप पड़ी हुई थी। इस चरण में हमास का निशस्त्रीकरण और गाजा के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शामिल है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि इस समझौते को अत्यंत सावधानी के साथ चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। जैसे ही निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया पूरी होगी, इजरायली सेना गाजा से पीछे हट जाएगी। इसके बाद 'इंटरनेशनल स्टेबिलाइजेशन फोर्स', फलस्तीनी नए पुलिस बल के साथ मिलकर गाजा को वहां के निवासियों और पड़ोसी देशों के लिए सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी संभालेगी। गुरुवार को जारी मसौदा योजना के अनुसार, सभी पक्षों की औपचारिक मंजूरी मिलने के 14 दिनों के भीतर समझौते को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं, हमास के क्षेत्रीय अधिकारी के अनुसार संगठन ने एक रोडमैप पर सहमति जताई है। हालांकि, इसके लिए इजरायल को भी कुछ रियायतें देनी होंगी, जिनमें सैन्य कार्रवाई रोकना और गाजा से अपनी सेना वापस बुलाना शामिल है।

ये भी पढ़ें:गाजा में लौटेगी शांति? डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, हथियार छोड़ने को तैयार हमास

हमास की शर्तें

हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि गाजा में शांति के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से घोषित समझौते को लागू करने से पहले इजरायल को पिछले साल हुए समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करनी होंगी।

बोर्ड ऑफ पीस की भूमिका

'बोर्ड ऑफ पीस' के माध्यम से सामने आए इस समझौते को राष्ट्रपति ट्रंप ने स्थायी शांति की दिशा में बड़ा और ऐतिहासिक कदम करार दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'ट्रूथ सोशल' पर पोस्ट किया कि हमास और अन्य सभी सशस्त्र समूहों के पूर्ण निशस्त्रीकरण के लिए बोर्ड ऑफ पीस ने ऐतिहासिक समझौता कर लिया है। इस समझौते से गाजा का नियंत्रण एक नई फलस्तीनी सरकार के पास होगा, जो बोर्ड ऑफ पीस के साथ मिलकर जनता की सेवा करेगी। इसके साथ ही इजरायल को वह सुरक्षा मिलेगी, जिसकी वह हकदार है और गाजा का इस्तेमाल दोबारा कभी आतंकी हमलों के लिए नहीं होगा।

समझौते की विशेषताएँ

1. ट्रंप की 20 सूत्री योजना के तहत ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के नेतृत्व में एक नई तकनीकी फलस्तीनी सरकार का गठन किया जाएगा, जो गाजा के पुनरुद्धार की कमान संभालेगी।

2. निशस्त्रीकरण पूरा होने के बाद इजरायली सेना पूरी तरह हट जायेगी और सुरक्षा व्यवस्था की कमान नई 'अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण सेना' संभालेगी, जो फलस्तीनी पुलिस के साथ मिलकर काम करेगी।

3. निशस्त्रीकरण की यह प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होगी। गाजा पुलिस बल अगले दो हफ्तों के भीतर अपने हथियार 'बोर्ड ऑफ पीस' समर्थित नई तकनीकी सरकार को सौंप देगा।

4. इस पुलिस बल में हालांकि हमास के लड़ाके और भारी हथियार शामिल नहीं हैं। सुरंगों के विशाल नेटवर्क को नष्ट करने की प्रक्रिया में लगभग 200 से 350 दिनों का समय लग सकता है।

इजरायली आपत्ति

इजरायल के दक्षिणपंथी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर ने शुक्रवार को हमास के निरस्त्रीकरण से जुड़े समझौते को अस्वीकार करार दिया। समझौते में हमास के हथियार सौंपने और गाजा से इजरायली सेना की चरणबद्ध वापसी का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि गाजा में हमास के खिलाफ हत्याओं और सैन्य कार्रवाई जारी रहनी चाहिए। साथ ही उन्होंने फलस्तीनियों के पलायन को बढ़ावा देने और इजरायल की जीत सुनिश्चित करने की वकालत की।

समर्थन और प्रतिक्रिया

यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कालास ने शुक्रवार को गाजा में शांति के लिए प्रस्तावित समझौते का स्वागत करते हुए कहा कि इसे पूरी तरह लागू किया जाता है तो यह शांति की दिशा में रचनात्मक कदम साबित होगा। कालास ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा कि समझौते को सफल बनाने के लिए कई चीजों का सही दिशा में आगे बढ़ना जरूरी है। इसकी सफलता सभी पक्षों की पूरी प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगी। उन्होंने कहा कि हमास द्वारा समझौते का पालन किये जाने की पुष्टि करना बड़ी चुनौती होगी।

युद्ध के परिणाम

अक्तूबर, 2023 में शुरू हुए इस युद्ध में अब तक 73 हजार से अधिक फलस्तीनी मारे जा चुके हैं और वर्तमान में इजरायली सेना गाजा के आधे से अधिक हिस्से पर काबिज है, जहां लाखों फलस्तीनी बदहाल राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं।

FAQs

समझौते का लागू होने का समय क्या है?
समझौते को सभी पक्षों की औपचारिक मंजूरी मिलने के 14 दिनों के भीतर चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Delhi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।