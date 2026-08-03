इंफो:एक लाख डॉलर ओपीटी फीस का भारतीयों पर होगा सबसे अधिक असर

नोट: एचटी का लोगो लगाएं, ग्राफ के लिए एचटी का प्लैप देखें श्रीदेव कृष्णकुमार

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नई दिल्ली। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन विदेशी स्नातकों के लिए 'ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग' (ओपीटी) पर एक लाख डॉलर की भारी-भरकम फीस लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। यह कदम एच-1बी वीजा शुल्क से जुड़े एक मामले में अपील कोर्ट से मिली हार के बाद सामने आया है। ओपीटी वह जरिया है जिसका इस्तेमाल कई बड़ी अमेरिकी कंपनियां अमेरिकी विश्वविद्यालयों से विदेशी ग्रेजुएट को काम पर रखने और बाद में उन्हें वर्क वीजा के लिए स्पॉन्सर करने के लिए करती हैं।

भारतीय छात्रों के लिए चिंताएँ यह प्रस्ताव भारतीय छात्रों के लिए बेहद चिंताजनक है। यदि इतनी महंगी फीस लागू होती है, तो अमेरिकी कंपनियां विदेशी स्नातकों को नौकरी देने से हिचकिचाएंगी, जिससे छात्रों के लिए डिग्री के बाद काम पाना मु्श्किल हो जाएगा।

अमेरिका में विदेशी छात्रों में सबसे अधिक भारतीय बीते एक दशक से अधिक समय तक अमेरिका में चीन के छात्र सबसे अधिक थे। 2020-21 में भारतीय और चीनी, दोनों देशों के छात्रों की संख्या में गिरावट आई। तब अमेरिका में 167582 भारतीय छात्र थे, 2024-25 में यह बढ़कर 363019 हो गई है। यानी चार साल में यह संख्या दोगुनी से भी अधिक हो गई। इसके उलट, चीन के छात्रों की संख्या में थोड़ी देर के लिए सुधार हुआ, लेकिन फिर यह 317299 से घटकर 265919 रह गई। अब अमेरिका में सभी अंतरराष्ट्रीय छात्रों में भारतीयों की हिस्सेदारी लगभग 31% है, जबकि चीन की हिस्सेदारी 23% है।

विदेशी छात्रों के दाखिले की रफ्तार धीमी हो रही अमेरिका में नए अंतरराष्ट्रीय दाखिले लगातार घट रहे हैं। वर्ष 2026 की शुरुआत (जनवरी-मार्च) में 149 अमेरिकी विश्वविद्यालयों के सर्वे से सामने आया कि बैचलर स्तर पर नए दाखिले में 20% और मास्टर स्तर पर 24% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। लगभग 62% संस्थानों ने दाखिलों में कमी की पुष्टि की है। इसके बावजूद, अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय छात्रों की कुल संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसका कारण नए दाखिले नहीं, बल्कि पढ़ाई पूरी कर चुके वे पुराने छात्र हैं जो 'ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग' के तहत काम कर रहे हैं।

भारत पर होगा सबसे अधिक असर प्रस्तावित 1 लाख डॉलर की फीस का सबसे बड़ा असर भारत पर पड़ेगा, क्योंकि 2024-25 में ओपीटी पर मौजूद कुल 2,94,253 छात्रों में से 1,43,740 (लगभग 49%) भारतीय थे। हालाँकि, 2024-25 में अमेरिका में भारतीय छात्रों की कुल संख्या 31417 बढ़ी, लेकिन डिग्री प्रोग्रामों (अंडरग्रेजुएट, ग्रेजुएट व नॉन-डिग्री) में दाखिला लेने वाले नए छात्रों में 14767 की कमी आई, जिसमें अकेले स्नातक दाखिले 19,000 घटे हैं। यह पूरी बढ़त केवल ओपीटी पर रुकने वाले स्नातकों की संख्या में हुई 46000 से अधिक की वृद्धि के कारण थी।

चर्चा के अधीन यह एक लाख डॉलर की फीस महंगी ग्रेजुएट डिग्री लेकर अमेरिकी कमाई से निवेश वसूलने की उम्मीद रखने वाले भविष्य के भारतीय आवेदकों के गणित को बिगाड़ देगी। अमेरिकी विश्वविद्यालयों को मुश्किल होगी

यह साफ नहीं है कि इसका खर्च कौन उठाएगा। प्रशासन ने यह नहीं बताया है कि एक लाख डॉलर की फीस छात्र देंगे, नियोक्ता देंगे या विश्वविद्यालय। लेकिन इस बोझ को संभालना मुश्किल होगा। छात्रों को ज्यादा खर्च और कम नौकरी के ऑफर मिल सकते हैं, नियोक्ता ज्यादा सोच-समझकर चयन कर सकते हैं। इससे विश्वविद्यालयों के लिए पहले से ही कमजोर होते बाजार में अपनी जगह बनाना और मुश्किल हो सकता है।

अमेरिका अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए दुनिया का सबसे पसंदीदा देश रहा है। लेकिन इसकी यह बढ़त कुछ हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि डिग्री के बाद क्या होता है। अगर उस रास्ते को बहुत महंगा बना दिया जाए, तो अमेरिका ग्लोबल टैलेंट के लिए अपनी सबसे बड़ी खूबियों में से एक को कमजोर करने का जोखिम उठाएगा।