नेपाल के मशहूर पर्वतारोही निर्मल पुर्जा की पीओके में मौत

ब्रॉड पीक पर्वत पर दस अन्य पर्वतारोहियों के साथ चढ़ाई कर रहे थे, उसी दौरान हिमस्खलन की चपेट में आए।

इस्लामाबाद, एजेंसी। नेपाल के मशहूर पर्वतारोही निर्मल पुर्जा की पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) के ब्रॉड पीक पर्वत पर हिमस्खलन में मौत हो गई। शनिवार को उनकी कंपनी एलीट एक्सपेड ने उनकी और साथियों की मौत की पुष्टि कर दी।

दुर्घटना का विवरण पुर्जा जिन्हें निम्सदाई के नाम से भी जाना जाता था, वह पीओके में दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में से एक ब्रॉड पीक पर दस अन्य पर्वतारोहियों के साथ गए थे। लेकिन गुरुवार को हिमस्खलन के बाद सभी लापता हो गए। उनकी खोज में पाक सेना खोज अभियान चला रही थी। कंपनी ने कहा कि इस हादसे में अन्य लोगों की भी जान नहीं बच सकी। पुर्जा के साथ चल रहे दल में नेपाल के छह, एक पाकिस्तानी, एक ओमानी, एक अमेरिकी और एक चीनी नागरिक शामिल थे।

बचाव अभियान हिमस्खलन के बाद कुछ समय तक उनके ट्रैकिंग डिवाइस में हलचल दर्ज होने से उम्मीद बनी रही कि वह जीवित हैं और बचाव का इंतजार कर रहे हैं। रेस्क्यू टीमों ने बड़े स्तर पर बचाव मिशन चलाया, लेकिन बाद में स्थिति स्पष्ट हो गई कि वह जीवित नहीं हैं। नेपाल पर्वतारोहण संघ के एक अधिकारी ने बताया कि तीन शवों की पहचान कर ली गई है, जिनमें एक नेपाली पर्वतारोही भी शामिल है, और पहाड़ पर छह अन्य शवों का पता चल गया है।

मृतकों की पहचान कंपनी ने बताया कि इस दुर्घटना में उनके भरोसेमंद क्लाइंबिंग पार्टनर और गाइड पुर बहादुर गुरुंग (युक्ता) तथा नीमा शेरपा का भी निधन हो गया। सभी मृतकों के परिजनों और करीबी लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई।

ब्रॉड पीक दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में से एक ब्रॉड पीक दुनिया की 12वीं सबसे ऊंची चोटी है, जो पाकिस्तान और चीन की सीमा पर काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 8,051 मीटर (26,414 फीट) है। इसे इसके लगभग 2 किलोमीटर लंबे चौड़े शिखर के कारण ब्रॉड पीक कहा जाता है। यह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित-बाल्टिस्तान में स्थित है। इसे चढ़ाई के लिए दुनिया की सबसे मुश्किल चोटियों में से एक माना जाता है।

पुर्जा के नाम दर्ज थे कई रिकॉर्ड - 2019 अप्रैल से अक्तूबर 2019 तक दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह किया।

- 06 महीने छह दिन लगाए इनपर चढ़ाई करने में

- 2021 में निर्मल ने नौ नेपाली पर्वतारोहियों के साथ मिलकर पहली बार के-2 शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी।

-1 6 साल ब्रिटिश सेना में सेवा की, उसके बाद पर्वतारोहण के प्रति जूनून जागा।

- 14 पीक्स: नथिंग इज इंपॉसिबल नामक फिल्म भी बनी उनके जीवन पर