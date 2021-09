विदेश टॉप अधिकारियों की भी नहीं सुनी, वॉर्निंग के बाद भी जो बाइडेन ने अफगान से बुलाई सेना Published By: Priyanka Wed, 29 Sep 2021 07:32 AM एजेंसियां,वॉशिंगटन

Your browser does not support the audio element.