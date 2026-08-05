स्पाइडर-मैन ने छह दिनों में 8,400 करोड़ कमाए
टॉम हॉलैंड की नई फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने रिलीज के छह दिनों में दुनियाभर में 8,400 करोड़ रुपये की कमाई की है। यह फिल्म हॉलैंड की पीटर पार्कर के किरदार में चौथी फिल्म है और इसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में जबरदस्त सफलता मिली है। फिल्म में जेंडया, जैकब बैटलन और सैडी सिंक मुख्य भूमिकाओं में हैं।
पीटर पार्कर के किरदार में हॉलैंड की चौथी फिल्म है अंतरराष्ट्रीय बाजार में फिल्म पसंद की जा रही हैन्यूयॉर्क, एजेंसी। हालीवुड अभिनेता टॉम हॉलैंड की नई फिल्म ‘स्पाइडर-मैन : ब्रांड न्यू डे’ ने परदे पर बड़ी सफलता हासिल की है।रिलीज के सिर्फ छह दिनों में फिल्म ने दुनियाभर में 8,400 करोड़ रुपये (1 बिलियन डॉलर) की कमाई कर ली है। फिल्म में टॉम हॉलैंड के साथ जेंडया, जैकब बैटलन और सैडी सिंक मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म पीटर पार्कर के किरदार में हॉलैंड की चौथी सोलो फिल्म है। फिल्म की कमाई मार्वल-सोनी के लिए राहत लेकर आई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में फिल्म को दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है।
इसकी कहानी पीटर पार्कर की नई जिंदगी और शहर पर मंडराते नए खतरे के इर्द-गिर्द घूमती है।
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